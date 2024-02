南優鉉今晚又唱又跳,同時送出許多福利給台灣粉絲。(SHOW Office提供)

韓國男團INFINITE人氣成員南優鉉,3日在台大體育館舉辦「植木日3-WHITREE」演唱會,特別的是,今是他首次在台北演唱會邀請嘉賓,特別嘉賓是邱鋒澤,兩人合唱〈Kiss Me If You Love Me〉,又加碼合跳一段〈Baby Baby〉,台上南優鉉喊邱鋒澤大哥,邱鋒澤則喚南優鉉小弟,還爆小弟的料說:「一上台就覺得他很香!他的香水很香。」

南優鉉說這次同台是因為自己很喜歡邱鋒澤,讚邱鋒澤歌唱實力很厲害、很多首歌都喜歡,便率先發出邀請,邱鋒澤也很直爽的答應了,他現場問邱鋒澤背韓文歌詞是否很困難?邱鋒澤笑說:「一直聽你的歌練唱,因為很好聽所以不會累。」南優鉉聽完樂得露出笑容,讚邱鋒澤發音很好,當下口頭答應對方說:「如果你演唱會邀我來,我就來。」邱鋒澤一聽立刻放話:「合約拿出來簽!」

另南優鉉這次演唱會有邀台灣粉絲玩dress code,主題是歌曲〈Baby Baby〉,要粉絲們扮成小嬰兒,並送出6枚親手做的戒指給打扮最棒的粉絲。為在台上尋找裝扮優異的粉絲,南優鉉自備錄影機,可惜無法連線投影大螢幕,他現場跟主辦單位的攝影大哥借大型錄影機,不過扛了一下就因太重hold不住,索性連腳架都一起借上台。

南優鉉透過鏡頭找到1位男粉絲拿手舉牌,寫著:「我老婆今天拜託了。」南優鉉搞笑回應:「你老婆跟你結婚前是我前女友!」還有位女粉絲扮成女娃,然後在南優鉉的鏡頭中脫下褲子,露出尿布造型下半身,瞬間像是露底褲,嚇得南優鉉立刻把鏡頭抬高。