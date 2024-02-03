南優鉉今晚又唱又跳，同時送出許多福利給台灣粉絲。（SHOW Office提供）

韓國男團INFINITE人氣成員南優鉉，3日在台大體育館舉辦「植木日3-WHITREE」演唱會，特別的是，今是他首次在台北演唱會邀請嘉賓，特別嘉賓是邱鋒澤，兩人合唱〈Kiss Me If You Love Me〉，又加碼合跳一段〈Baby Baby〉，台上南優鉉喊邱鋒澤大哥，邱鋒澤則喚南優鉉小弟，還爆小弟的料說：「一上台就覺得他很香！他的香水很香。」

南優鉉說這次同台是因為自己很喜歡邱鋒澤，讚邱鋒澤歌唱實力很厲害、很多首歌都喜歡，便率先發出邀請，邱鋒澤也很直爽的答應了，他現場問邱鋒澤背韓文歌詞是否很困難？邱鋒澤笑說：「一直聽你的歌練唱，因為很好聽所以不會累。」南優鉉聽完樂得露出笑容，讚邱鋒澤發音很好，當下口頭答應對方說：「如果你演唱會邀我來，我就來。」邱鋒澤一聽立刻放話：「合約拿出來簽！」

另南優鉉這次演唱會有邀台灣粉絲玩dress code，主題是歌曲〈Baby Baby〉，要粉絲們扮成小嬰兒，並送出6枚親手做的戒指給打扮最棒的粉絲。為在台上尋找裝扮優異的粉絲，南優鉉自備錄影機，可惜無法連線投影大螢幕，他現場跟主辦單位的攝影大哥借大型錄影機，不過扛了一下就因太重hold不住，索性連腳架都一起借上台。

南優鉉透過鏡頭找到1位男粉絲拿手舉牌，寫著：「我老婆今天拜託了。」南優鉉搞笑回應：「你老婆跟你結婚前是我前女友！」還有位女粉絲扮成女娃，然後在南優鉉的鏡頭中脫下褲子，露出尿布造型下半身，瞬間像是露底褲，嚇得南優鉉立刻把鏡頭抬高。