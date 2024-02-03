女星賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）經常分享生活日常與粉絲互動，目前已累積超過24.5萬人追蹤。前衛穿搭一直以來掀起網友不小討論，今（3日）曬出一家人滑雪照，驚見臉上「又穿2洞」。

18歲梧桐妹如今出落亭亭玉立，先前曬出戴鼻環的自拍照，立刻引起大票網友熱議，稱是否在挑戰媽媽賈靜雯的尺度。今日她更新IG貼文，曬出一家人前往日本旅遊的照片，梧桐妹穿上滑雪服裝，對著鏡頭嘟嘴自拍。

除了之前就穿的鼻環外，可以發現梧桐妹又在嘴唇兩側新打了2個洞。貼文立刻引發網友關注留言：「好多不痛嗎？」、「唇環鼻環舌環，穿洞會上癮」、「救命唇釘又舌釘」、「要珍惜自己，身體髮膚受之父母，不要穿比較好看」，不過也有人大讚：「唇釘帥爆了」、「又多了兩個唇釘啦！好看好看」，掀起熱議。

梧桐妹年紀漸長，打扮越來越成熟及性感，過去還曬出身穿比基尼的火辣照，由上往下的拍攝的視角，火辣身材嶄露的一覽無遺。媽媽賈靜雯受訪時曾被問及此事，坦言剛開始沒辦法接受，但發現自己也會穿深V禮服展現身材，讓她立刻轉念大家都年輕過，都曾有過自己的想法：「不要太過誇張都OK」。