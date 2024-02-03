台糖國產「安心豚」梅花豬肉片（冷凍）遭驗出含有「西布特羅」瘦肉精成分，嘉義縣家畜疾病防治所2日已至供應豬肉的台糖南靖畜殖場抽血採樣送驗，共採血15頭豬、剃毛、採飼料，同時針對整場豬隻共5531頭移動管制，晚間家畜疾病防治所接獲防檢署通知，抽驗檢驗結果為陰性，明早南靖畜殖場將解除管制，不過防檢署要求，明天要再針對台糖公司位於嘉義縣的4處畜殖場進行抽驗，家畜所明一早將展開作業。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如指出，今再到台糖南靖養豬場進行動物用藥品查核，清查進出貨資料及對現場飼料、藥品、添加劑等品項進行查核，未發現有不法藥品，另配合防檢署要求，明會針對其他的場進行採血、理毛髮以及採飼料與藥品檢查。

目前台糖在嘉縣有5處養殖場，扣除已採檢的南靖場，鹿草場因將要改建，目前無飼養，剩下3場分別是東石鰲鼓2場和義竹岸內一場，林珮如說，其他場採樣送驗明天會一併完成。