立法院正副院長選舉落幕，但卻爆出民進黨、民眾黨選前曾私下溝通，牽扯出醫界大老陳永興、民進黨前主席卓榮泰和總統府秘書長林佳龍等人，綠白隔空互槓。前立委孫大千指出，整件事的關鍵拚圖，就是一個「關鍵人物」讓民眾黨主席柯文哲相信「民進黨可支持珊昌配」。孫大千也與前立委郭正亮分析這位「關鍵人物」的身分，「份量夠高、能代表準總統賴清德、民眾黨願意保留善意，不公布身分、這個人即使不是閣揆，最後也一定會入閣」。

政論節目《中天辣晚報》今(3日)討論綠白喬國會龍頭事件。孫大千指出，民進黨內是有一些人希望只要立法院長不是國民黨就好，而整起事件的關鍵拚圖，「究竟是誰，能讓柯文哲相信、讓柯願意跟這些人接觸」，只要拼出這個關鍵拚圖就能真相大白。

郭正亮指出，陳永興醫師在公開信中爆出柯文哲說「民進黨支持黃珊珊當院長，其他條件都答應」，讓柯必須解釋並非自己主動說的，而是「某個人」告訴他的條件。但柯還沒有說出這個人是誰，且柯文哲真的有起心動念，否則不可能會相信黃珊珊當院長。但民進黨內很多人無法接受沒有當過立委的黃珊珊當院長，所以最終沒有成功。

對於綠營的關鍵人物與民眾黨喬國會龍頭，是否與未來閣揆位置有關？郭正亮坦言很難說，因為綠營會否認。孫大千則提到，拿下閣揆的條件就是「能拉到民眾黨支持」，不只是向賴清德證明，也是為自己當閣揆做準備。有很多潛在閣揆人選，本人、支持者、企業界金主會開始運作。

而整起事件的關鍵人物到底是誰，孫大千直言圈子已經縮到很小，「必然是要支持某個人當上行政院長的派系或本人」，並給出幾個條件：份量夠高、有代表性，一看就知道代表賴清德、也真的是代表賴、民眾黨對這個人留有善意，沒有把這個人公佈出來，因為丟出來那個人就完了，對這個人接下來的安排會有問題。郭正亮最後也爆出一個線索，「這個人最後一定會入閣，即使不是閣揆、也會入閣，是個重要人物」。

另外，孫大千排除幾個人選，不會是民眾黨稱是代表林佳龍的廖紫岑和林煜喆，政壇都知道林佳龍跟賴清德關係不好，所以代表賴清德的人絕對不是林佳龍。郭正亮提到，民進黨發言人吳崢惹毛柯文哲的原因，是因為吳沒有掌握全部真相，就指控是柯文哲主動要珊昌配，黨內一定有人在接觸，但吳崢不一定知道。