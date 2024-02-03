韓國瑜被擺了一道？ 孫大千爆內幕：柯P選前已經動搖了 @ChinaTimes

立法院正副院長選舉落幕，卻爆發綠白「電話門」爭議。立委選舉前，民眾黨表態支持國民黨不分區立委韓國瑜參選立法院長。前立委孫大千認為，選前，柯文哲就已經有動搖了；民眾黨的考量絕對不是支持韓國瑜，而是為了他們自己。

孫大千3日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中認為，選前他就提出過警訊了，選前，柯文哲就已經有了動搖，可是那時還要去拉攏一些淺藍、韓粉、網紅，在那些場合，明示或暗示會支持韓國瑜選立法院長。在這種情況下，他們也不好意思立刻翻臉，選前就說「我不支持了」。若是那樣做，顯然這些票就不會投過來，為了這些票，他們就一直維持這樣的模糊。

孫大千接著指出，當他們看到民眾黨選後拋出國會4個改革主張，要大家一起來談，就已經知道不是百分之百板上釘釘的事了。民眾黨做這些橋段，代表可能會改變或是準備要改變，所以留了一個下台階。

孫大千認為，民眾黨的考量絕對不是支持韓國瑜，而是為了他們自己，因此，韓國瑜當選之後的謝辭，沒有民眾黨，這要怎麼謝？中間還發生很多事情，包括以小事大。總之，民眾黨沒有想要支持韓國瑜，他們只是做了對他們最有利的選擇，還變相做人情給國民黨。