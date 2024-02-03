女星虞書欣和男星許凱合演的「仙劍奇俠傳」系列作《祈今朝》播出後，演員們一起開直播和粉絲互動，希望能衝高收視率，但沒想到直播時，疑似美顏效果開太大，畫面中看起來虞書欣有著完美小臉，但一旁的男演員許凱原先的瓜子臉卻變得過度凹陷，讓虞書欣受到批評，引發爭論。

日前為了宣傳新劇《祈今朝》，虞書欣、許凱、萬鵬、付辛博等4位演員一起開直播聊拍戲趣事，不過畫面看久了越來越奇怪，就有網友指出，畫面中除了虞書欣的臉看起來剛好外，其他3人的臉卻都變形了，特別是男主角許凱的臉，雙頰凹陷下巴變超尖，被指像是「蛇精臉」，直播一度吸引220萬網友收看，網友也傻眼表示「虞書欣直播美顏開太大，不顧許凱的死活。」

事後相關話題也登上微博熱搜，網友也拿出許凱日前和另一位女星景甜一起直播畫面對比，當時許凱臉部線條看起來就很自然，和最新直播畫面有很大落差。網友也指出，直播時虞書欣突然回頭，濾鏡沒跟上，出現臉一秒消下去的詭異畫面，讓網友直呼「濾鏡開很大」。

不少網友紛紛虧虞書欣「許凱這屬於工傷了吧」、「屬於她一個人的快樂」、「別人都成外星人了，就她能看，那不開瘦臉，她臉要有多大」，不過也有不少粉絲認為她很無辜，覺得明明是直播平台的濾鏡參數沒設定好，為什麼要怪虞書欣。