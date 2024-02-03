有「醫界王陽明」稱號的醫生賴弘國，曾和「華航林依晨」趙筱葳（Ivy）、港星鍾欣桐（阿嬌）有過婚姻，2022年2月與圈外女友Alice三婚，育有1子小賴寶，近日他帶愛妻到泰國旅遊兼慶生，並曬出放閃照，Alice超兇身材引關注。

賴弘國在IG發文，替愛妻慶生，並曬出兩人同框照，只見Alice穿著白色細肩帶上衣，低胸設計露出半球，豐滿上圍藏不住，火辣身材讓網友看了直呼「好漂亮」。

賴弘國前2段婚姻，一次僅維持半年，一次維持14個月，讓他一度低潮，認為自己可能不適合走入婚姻，因此抱持不再婚、不生的想法，但遇到Alice後就變了，因為對方讓他有被陪伴的感覺，讓他想要定下來，因此交往1年就結婚，而老婆Alice曾任空姐，辭職後轉行電子科技業，原本堅持不婚不生的她，遇到賴弘國後才改變想法。而如今兩人婚姻要滿2年，打破前2次的婚姻紀錄。