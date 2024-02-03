大陸中部冰粒雷打雪：北方雨雪5日停，南方暴雪到除夕。（大陸中央氣象台）

中國天氣網微信公號3日晚間消息，過去24小時，大陸本輪雨雪冰凍氣候經歷最強時段。江淮地區成為強降雪核心區，湖北中東部、安徽南部、江蘇中北部等地普遍出現大到暴雪，部分地區大暴雪。極為複雜的寒天混合型降水：雨、雪、冰粒、凍雨、雷打雪，幾乎全員到齊。

降雪預報圖上，長江中下游沿線那塊雪都下「黑」了……

這次雨雪過程不僅強度強，還是極為複雜的混合型降水。下雨、下雪、下冰粒、下凍雨、打雷……全都有。湖北宜昌2日23時觀測到雨，3日4時左右轉為雪，同時還監測到雷打雪。

此外，安徽合肥3日08時至14時降雪量8.5毫米，快趕上24小時標準暴雪的量級（10毫米）了，還出現凍雨天氣，電線積冰28毫米。

由於氣溫低，安徽、河南等地積雪效率高，再疊加之前積雪，不少地方積雪超過10釐米。據3日下午積雪實況來看，安徽北部渦陽積雪深度13釐米、利辛13釐米、潁上13釐米、蚌埠12釐米、阜南12釐米、界首12釐米、阜陽11釐米、五河11釐米、明光11釐米，積雪足以沒腳踝。

3日晚上到明天中午，湖北、安徽等地還有強降雪。預計2月3日20時至4日20時，河南南部、湖北大部、安徽中北部、江蘇西部、湖南北部、重慶東部、貴州東北部等部分地區有大到暴雪，其中，湖北東北部、安徽中部等地部分地區有大暴雪（20～24毫米）。上述地區新增積雪深度3～10釐米，局地可達20釐米左右。

3日夜間到明天，安徽中部、湖北南部和東部、湖南大部、貴州中東部、重慶東南部等部分地區有凍雨，累計凍雨量可達1～6毫米，局地10毫米左右。

具體城市來看，4日凌晨，武漢至合肥一帶降雪還將繼續增強，仍有暴雪，局地大暴雪；南京明天也是大雪紛飛。此外，湖北荊門、荊州、宜昌等地今晚都會有暴雪；湖南岳陽、湘潭等地會有凍雨出現。

未來兩天，貴州、湖南、湖北、安徽一帶，將成為凍雨、強降雪最集中區域，其中湖南西北部、湖北東部、安徽中部一帶，可能既出現凍雨又出現降雪， 影響極大。

受雨雪影響，中東部大部交通都會受到影響，像是滬渝、滬陝、福銀、京港澳等高速將有較長的路段受暴雪、凍雨天氣影響，返鄉人員最好避開雨雪最強時段，關注最新道路交通資訊，合理規畫行程，安全駕駛。

5日以後，北方地區降雪會大幅收縮、6日基本結束，但由於南方暖溼氣流較為活躍，南方地區大範圍雨雪天氣將持續到除夕之前。

預計一直到8日，江南、華南北部都將持續有大範圍中到大雨、局地暴雨，累積雨量大，其中湖南、江西、廣東局地累計降水量可達100毫米以上，大幅偏多。尤其湖南、貴州等地仍將有雨雪混雜情況。

持續的大範圍雨雪也將給中東部地區的氣溫造成沉重打擊。尤其是雨雪範圍廣泛、時間持久的安徽、湖南、河南、江蘇、湖北等地，多地最高氣溫會比常年同期偏低6℃以上，局地10℃左右！未來四五天，鄭州、合肥、武漢、南京、長沙等大城市在內的多地最高氣溫只有0℃左右，伴隨著陰雨雪天氣，體感會非常溼冷。

預計春節前南方大部地區都將持續低溫溼冷狀態，想回暖得等新年了。