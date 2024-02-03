大華銀行於3日沉痛宣布，集團榮譽主席兼名譽顧問黃祖耀博士與世長辭，享年95歲，身為一位擁有高瞻遠矚的銀行家、成功的商業領袖和社會棟樑，黃祖耀博士在過去50多年對於大華銀行的成長起到舉足輕重的作用，從只有一間分行壯大至今成為業務遍及19個國家和地區的銀行。

大華銀行指出，有賴於黃祖耀博士堅定審慎、穩健可靠的可持續發展策略，在其2013年卸任大華銀行主席之時，大華銀行的資產已從最初的28億元新幣（約新台幣5,91億元）增長至2,530億新幣（約新台幣53,432億元）。截止2023年9月30日，大華銀行資產已增至5,160億新幣（約新台幣108,976億元），並獲穆迪投資者服務公司給予Aa1評級，標準普爾全球評級和惠譽均給予AA-評級。

大華銀行表示，黃祖耀博士一直被公認為擁有直覺敏銳且決策果斷的企業家，他運籌帷幄，透過一系列收購，鑄就了新加坡的商業傳奇。 在早期，他先後收購崇僑銀行、利華銀行和新加坡工商銀行，展現了他非凡的併購能力。 而2001年對華聯銀行的收購，使其成為新加坡首屈一指的商業領袖。

大華銀行主席黃根成先生表示：「毫無疑問，黃祖耀博士是新加坡最成功的企業家之一。憑藉他的勤奮、毅力、果斷和根植亞洲的文化價值，他使大華銀行成為全球最受人尊重的銀行之一。他的影響遍及大華銀行多年來所支持的新加坡各行各業及各界人士。他也對於新加坡成為國際金融中心，作出了巨大貢獻。」

大華銀行副主席兼總裁，黃祖耀博士之子黃一宗先生表示：「不論在新加坡還是在亞洲，父親都享負盛名。在各個領域上，他都是我畢生的動力源泉。不少人都會銘記他的商業直覺和運籌帷幄，而他所倡導的誠信、進取、團結和投入的價值觀，就是他留給大華銀行的巨大財富。不管是著眼於長遠的發展目光，注重建立長遠關係，對各方始終誠摯如一，或對於有需要的人士施以援手，這些都是源於他的教誨，他的精神和價值觀將永遠伴隨著大華銀行。」

大華銀行提到，黃祖耀博士熱心公益並深信教育的重要性，於1985～2010年擔任新加坡宗鄉會館聯合總會的創會會長，並於1972～2010年在新加坡出任福建會館主席。 為了搭建中新金融業交流橋樑，他創辦「黃祖耀新中金融與銀行業論壇」。 2015年，大華銀行捐款5,000萬新幣（約新台幣11億元）設立了「黃祖耀未來領袖獎」，為弱勢學生提供經濟援助。

黃祖耀博士一生載譽無數，包括新加坡最高榮耀國慶獎章—傑出服務勳章、東協商業理事會頒發的「東協商業獎」—「傳承獎」（新加坡），以及新加坡國立大學和南洋理工大學分別頒發的榮譽文學博士學位。

【黃祖耀博士在大華銀行的重要里程碑】

1949 – 進入黃氏家族下的慶隆公司，從事商品貿易工作

1958 – 擔任大華銀行董事會成員

1960 – 出任董事總經理 （創辦人拿督黃慶昌卸任）

1965 – 在中國香港開設第一間海外分行

1971 – 收購崇僑銀行大部分股份、開設東京分行

1973 – 收購利華銀行

1974 – 擔任大華銀行主席兼總裁

1975 – 開設倫敦分行

1977 – 開設紐約代理機構

1980 – 開設洛杉磯代理機構

1983 – 開設首爾辦事處

1984 – 開設北京辦事處

1985 – 在雪梨設立證券銀行和開設廈門分行

1986 – 在溫哥華設立附屬機構

1987 – 收購新加坡工商銀行大部分股權

1992 – 在越南開設辦事處、開設台北辦事處

1994 – 開設仰光辦事處

1997 – 合併旗下大華銀行（馬來西亞）與崇僑銀行（馬來西亞）

1998 – 開設上海分行

1999 – 收購菲律賓威士茂銀行、收購泰國匯寶銀行

2001 – 收購華聯銀行

2004 – 收購泰國亞洲銀行96.1％的股權

2005 – 增持印尼宇宙銀行控制股權至61.1％

2007 – 卸任大華銀行總裁 （黃一宗先生接任）

2009 – 開設孟買分行

2010 – 合併大華銀行（印尼）與大華宇宙銀行

2013 – 卸任大華銀行總裁，繼續擔任榮譽主席和榮譽顧問

2015 – 完成完全收購遠東銀行

2018 – 從大華銀行董事會榮休