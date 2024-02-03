紅髮艾德穿上TAIWAN的黑色T恤登場。（讀者提供）

紅髮艾德飆唱百億神曲 把「TAIWAN」穿上身嗨翻5.6萬人 #紅髮艾德 #高雄 #演唱會 #神曲 #唱 #TAIWAN #衣服 #嗨翻 #親切 #寵粉

32歲英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）暌違5年二度來台，3日在高雄世運主場館開唱，吸引5.6萬人朝聖，粗估入帳3.1億台幣，他穿著印有TAIWAN（台灣）的黑色T恤揹著吉他登場，獻唱〈Tides〉，聽到台下熱烈歡呼聲，他也用台語俏皮喊「多謝多謝」，並表示：「很開心能再次回來，這段時間你們過得好嗎？」

紅髮艾德此次率近百位演唱會團隊工作人員來台，演唱會前2天就抵台達的他把握時間在高雄趴趴走，還去看了正夯的黃色小鴨，他開心大讚高雄是「如此美好的地方」，他在演唱〈The A Team〉前也有感而發地說：「我18歲在酒吧駐唱，絕對想不到自己現在會在這麼遙遠的地方唱歌，我不會把一切視為理所當然，我只想說我非常感謝，也謝謝你們與我共度週六的夜晚。」因此在演唱到一半時，全場也亮起手機燈海為他應援，讓他相當感動。

他演唱包含〈Photograph〉、〈Perfect〉、〈Thinking Out Loud〉等25首破億金曲，還有他為小賈斯汀創作的〈Love Yourself〉，帶來近2個半小時的演出，相較於其他西洋歌手偏省話，大多都一路唱到底，紅髮艾德在每首歌之間都不忘跟歌迷話家常，聊起自己的創作理念，更常會帶著大家一起站起來唱跳和合聲，再加上此次的舞台設計是四面台，他每首歌都會360度大繞場，讓每個方位的歌迷都能看到，可謂親民度滿分。

安可環節，紅髮艾德帶來在YouTube觀看次數達61億的〈Shape of You〉，更在副歌時高喊「高雄！」接著唱歌詞「I’m in love with the shape of you」（我愛上了你的模樣），最後以另一首代表作〈Bad Habits〉畫下圓滿句點，全場宛如大型KTV，他也不忘再度表示「高雄，多謝，謝謝」，並承諾會盡快再來台。