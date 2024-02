紅髮艾德穿上TAIWAN的黑色T恤登場。(讀者提供)

紅髮艾德飆唱百億神曲 把「TAIWAN」穿上身嗨翻5.6萬人 #紅髮艾德 #高雄 #演唱會 #神曲 #唱 #TAIWAN #衣服 #嗨翻 #親切 #寵粉

32歲英國創作歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)暌違5年二度來台,3日在高雄世運主場館開唱,吸引5.6萬人朝聖,粗估入帳3.1億台幣,他穿著印有TAIWAN(台灣)的黑色T恤揹著吉他登場,獻唱〈Tides〉,聽到台下熱烈歡呼聲,他也用台語俏皮喊「多謝多謝」,並表示:「很開心能再次回來,這段時間你們過得好嗎?」

紅髮艾德此次率近百位演唱會團隊工作人員來台,演唱會前2天就抵台達的他把握時間在高雄趴趴走,還去看了正夯的黃色小鴨,他開心大讚高雄是「如此美好的地方」,他在演唱〈The A Team〉前也有感而發地說:「我18歲在酒吧駐唱,絕對想不到自己現在會在這麼遙遠的地方唱歌,我不會把一切視為理所當然,我只想說我非常感謝,也謝謝你們與我共度週六的夜晚。」因此在演唱到一半時,全場也亮起手機燈海為他應援,讓他相當感動。

他演唱包含〈Photograph〉、〈Perfect〉、〈Thinking Out Loud〉等25首破億金曲,還有他為小賈斯汀創作的〈Love Yourself〉,帶來近2個半小時的演出,相較於其他西洋歌手偏省話,大多都一路唱到底,紅髮艾德在每首歌之間都不忘跟歌迷話家常,聊起自己的創作理念,更常會帶著大家一起站起來唱跳和合聲,再加上此次的舞台設計是四面台,他每首歌都會360度大繞場,讓每個方位的歌迷都能看到,可謂親民度滿分。

安可環節,紅髮艾德帶來在YouTube觀看次數達61億的〈Shape of You〉,更在副歌時高喊「高雄!」接著唱歌詞「I’m in love with the shape of you」(我愛上了你的模樣),最後以另一首代表作〈Bad Habits〉畫下圓滿句點,全場宛如大型KTV,他也不忘再度表示「高雄,多謝,謝謝」,並承諾會盡快再來台。