2015年仙俠爆劇《花千骨》熱播，虐心的師徒戀劇情，掀起大批觀眾追劇熱潮，連帶主演趙麗穎、霍建華等人人氣水漲船高，成為許多劇迷心目中無法取代的經典神劇。近日一段當年「隱藏版」片段流出，掀起熱議。

近日網上流傳一段影片，掀起網友討論，原來當初花千骨大結局中，有部分片段被刪減，導致劇迷看得一頭霧水，近日有博主曬出刪減片段驚呼：「15年的刪減版我24年才看到」，話題立刻衝上微博熱搜。畫面中可見趙麗穎與劇中飾演她師傅的霍建華當初未播的部分虐心劇情片段，兩人精湛演技，帶入感十足。

許多劇迷看著揪心，大讚兩人演技如今看來依舊很精彩，掀起熱烈留言：「隔了半輩子了，終於把最後這幾集看順了」、「我當年沒看到這段完整的，我只看過片段，我的天2024終於看到這段了」、「簡直時隔九年我終於看到了刪減片段」、「這段才是師徒戀的精髓」、「建議把完整版放出来，還能再爆一次」、「禁忌之戀永遠是最好嗑的」。