「藍武士」日本想要第5度「亞洲制霸」的野望，今天在卡達亞洲盃8強階段就遭伊朗終結。日本此役雖靠守田英正先馳得點，但下半場先遭伊朗莫賀比（Mohammad Mohebbi）破門扳平，補時階段更發生自家後衛解圍相撞失誤，被伊朗隊長約翰賈巴許（Alireza Jahanbakhsh）罰進致勝12碼球，無緣4強。

日本與澳洲是本屆亞洲盃在16強贏得較為輕鬆的兩隊，但在「足球袋鼠」澳洲先盛後衰，於延長賽遭孫興慜自由球破門淘汰後，藍武士竟也步上後塵。日本也是先聲奪人，第28分鐘左路的守田英正與前鋒上田綺世做撞牆配合後內切，並以漂亮變線甩開伊朗4人包夾，殺入禁區起右腳勁射先馳得點。

守田英正（中）上半場甩開伊朗球員包夾，替日本先馳得點。（美聯社）

落後的伊朗展開強勢反撲，第55分鐘日本混血門神鈴木彩艷大腳傳球，在中場前就被伊朗攔截，明星前鋒阿茲穆（Sardar Azmoun）送出漂亮直傳，莫賀比趕在鈴木彩艷出擊前起腳破門，助波斯軍團扳平比數。

第63分鐘阿茲穆單刀破門，被吹判越位在先進球不算。眼看兩隊也要像韓、澳大戰一樣打入延長，未料就在補時進入第4分鐘之前，日本後衛板倉滉、富安健洋竟於解圍時相撞，板倉滉在地上鏟倒卡納尼（Hossein Kanani ），被吹判12碼極刑，操刀的約翰賈巴許右腳射入左上死角，讓波斯軍團昂首挺進4強，將與烏茲別克vs.東道主卡達的勝方爭奪冠軍戰門票。