年終從4.5萬直接被砍到剩5000，大家能接受嗎？一名人妻抱怨，老公當了8年的冷氣師傅，在目前公司任職4年，去年領4.5萬年終，今年卻剩5000元，一問公司原因，讓老公立刻覺得辭職，直呼實在太扯。

女網友在Dcard發文「被穿小鞋口(殺)年終」，他表示擔任冷氣師傅的老公目前30多歲，已經從業8年以上，在目前公司任職超過4年，去年領個一個月4.5萬的年終，今年卻只拿到5000元。

原PO表示，原以為是人資算錯，沒想到一問才知道，老公在9月開始，每個月都請一天陪產檢假，陪自己去產檢，公司卻以這個理由扣掉老公年終，事後又改口說是年資算錯，但錢都已經發給新人，無法改變結果了，讓她氣得大罵「沒有簽約，也不能這樣欺負人吧」。事後打給勞工處，也只得到沒有規定公司一定要發年終，無法可管，只能檢舉公司各項疏失，因此老公立刻決定請辭走人。

網友看到後也紛紛留言「沒辦法，年終就真的是看老闆心情」、「如果有明確證據是陪產假導致年終扣掉，可以檢舉違反性平法」、「可惜了，應該留下來各種檢舉，被開除還能領資遣費」、「看來就是老闆想裁員的手段而已」。