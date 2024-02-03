賴永純指出，目前交易所處理過的詐騙狀況有：第一，用戶在轉幣之前先詢問交易所是否有與詐騙集團所提到的平台合作，因此能第一時間勸退用戶，阻止詐騙，並教導用戶查證，如網站成立時間、沒見過網友本人、假平台無公司行號登記資訊等；第二，用戶轉幣時，觸發交易所事先登錄過的黑名單地址，該筆交易即自動失敗，交易所會發送審核信件確認用戶的轉帳用途，以及是否了解對方的身分和錢包地址。

第三，用戶已遭詐騙後，慌張尋求交易所的協助，但通常已轉幣成功的狀況可能已經被詐騙集團取走資金，只能先請用戶提供與詐騙集團之間的訊息，將資料做登陸並通報165全民反詐騙諮詢專線。

賴永純提到，進一步監測交易平台發現，受詐騙用戶多是虛擬貨幣投資小白，常遇到的詐騙情境，一是假冒平台客服人員的身分，要求用戶將資金轉入指定的充幣地址；二是透過臉書廣告或LINE群組、交友網站等網友的引導，指定投資某種商品。

三是受害者被詐騙集團要求支付稅金或罰金才能取回資產，但其實正常的虛擬幣出金及提幣行為是可自行操作、無需額外付款的；四是聲稱換匯額度不足，要求受害者從其他交易平台代為購買，或是要求轉帳、購買虛擬幣等，都可能淪為洗錢人頭戶。建議投資人應先充分了解投資商品，不輕易購買自己不了解的商品，也不輕信網友，如有疑問，直接搜尋官方機構諮詢最安全。