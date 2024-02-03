葉欣眉奮力挑戰自我的精神值得敬佩。（經紀人提供）

葉欣眉練習拳擊已有四年時間，今（3日）挑戰人生第一場公開拳擊賽，於T1踢拳拳擊積分邀請賽參加挑戰組對戰香港選手。

比賽一開始葉欣眉展開猛烈攻勢，對手一度重心不穩倒地，但於第二回合被對手擊中肋骨舊傷，最後場邊教練決定丟出白毛巾，宣布挑戰失敗，最終仍獲得一紙優勝獎狀勉勵參賽。

葉欣眉近期忙於新節目《百變智多星》，為刺激自己「勇於正面迎接挑戰」，故此決定報名參賽，挑戰人生第一場公開拳擊賽，雖然沒拿下勝利，也算雖敗猶榮。