原訂於2月17日在南港展覽館舉辦的「K-MAX TOUR CONCERT IN TAIPEI」韓星拼盤演唱會，找來卡司EXO伯賢、ONF、CRAVITY3組藝人輪番演出，近日竟傳出活動取消的消息，最先是從粉絲圈中傳出，已有跟機的死忠粉絲聽聞藝人不會飛來台，又再賣黃牛票的社團看到演唱會取消的發文，3日媒體詢問台灣主辦單位「SHOW Office Entertainment」，主辦單位低調表示4日會正式發出公告。

伯賢日前宣佈成立公司「INB100」，若照原行程，「K-MAX」台北站便是他過完年後的第1站海外演出，已多年沒來台的他，之前也表示十分期待這次演出，更說：「一想到能親自跟台灣愛麗（粉絲名）見面，真的讓我很開心也很期待，這段時間推出的許多作品，以及沒能親自展現給大家看的舞台，都將在這次的『K-MAX』呈現給大家，我也會努力準備，邀請你們當天都能來現場同享歡樂！」怎料傳出活動丕變，最新進度明天便會公布。