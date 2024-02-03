美國科羅拉多州丹佛國際機場2022年11月發生電動走道「吞腳」的恐怖意外。

你在機場航廈移動時，會不會為了節省力氣與時間呢而使用「電動走道」？美國達美航空一名機師最近向負責丹佛機場電動走道維修廠商提告，事由是他行走於電動走道時左腳突遭「吞沒」，鞋襪幾乎全毀，左腳與肩膀也受了傷，驚魂甫定後發現，電動走道末端竟然缺了一塊，他研判這就是害他摔倒的原因，要向廠商求償。機師摔倒當下的畫面因此傳開，嚇壞不少人。

綜合美國廣播公司（ABC）科羅拉多州地方台Denver 7、《紐約郵報》周四（1日）報導，達美航空機師高伍（Kenneth Gow）2023年12月控告電梯業者TK電梯公司（TK Elevator Corporation）並未妥善維修丹佛國際機場的電動走道。這起驚悚的意外發生於2022年11月4日，機師高伍走在丹佛國際機場內A大廳附近1處電動走道上，就在他接近走道末端之際，突然踉蹌朝左前方摔倒。高伍自稱當時「突然感覺足部一陣劇痛，然後跌倒」。他回頭一看，驚覺自己的左腳「連鞋帶腳被走道吞沒」，電動走道末端「有一片不見了」。

高伍的律師提供監視器畫面顯示，當時高伍身旁的其他旅客立刻出手相助，把他從走道缺口拉出來，旁人還幫他向機場工作人員說明狀況。電動走道的缺口把高伍的左腳的鞋襪捲進去，鞋襪嚴重毀損，腳跟甚至被電動走道鑽了個洞。律師表示，這個電動走道未獲合宜維修，導致高伍受了重傷，必須請假2星期無法工作。

事發3天後，高伍在猶他州居住第就診治療左腳踝、左腳、左肩，即使接受物理治療仍有嚴重疼痛感。訴訟文件顯示，醫師要求高伍持續使用足部矯正支架，他的左腳瘀傷，左腳跟的阿基里斯腱拉傷。高伍身心因此承受巨大痛苦，他要求電梯維修廠商TK電梯公司賠償醫療費用與精神損失，破損的電動走道對乘客造成不合理的傷害風險，希望這種慘事不會發生在其他旅客身上，電梯公司應該為此負起責任。

Denver 7強調，直到報導播出之際，TK電梯公司均未回應此事。高伍的律師說，電梯公司聲稱，事發當天上午該公司正針對電動走道進行維護作業。丹佛國際機場表示，「旅客與員工的安全，始終是最重要的事，我們與包商每天並肩合作努力因應這方面的事務」。

丹佛機場是否也有責任？高伍的律師表示，這取決於機場對此事知情程度、何時知情，但律師認為大部分責任都在公司身上，「毫無疑問」。律師還說，當事人這番經歷讓他此後使用電動走道時會特別小心：「大家在接近電動走道盡頭時務必多加留意，大多數旅客應該都沒想過這回事，而且原本也無須為此掛心才是。起碼我本人在此之前從沒想過這一點。」

文章來源：Pilot files lawsuit after foot 'swallowed' by moving walkway at Denver International Airport
文章來源：Delta pilot sues after moving sidewalk at Denver airport ‘swallowed’ his foot, caused fall
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