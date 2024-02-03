南韓女團TWICE出道8年有著超高人氣，其中日籍成員Sana（湊崎紗夏）有著甜美臉蛋，日前還被選為「全球最美臉孔」第3名。昨（2日）晚間她一連在IG上PO出一系列性感美照，讓粉絲十分驚喜，不過其中一張蹲著的照片，乍看之下疑似走光，讓不少粉絲嚇了一跳。

女團TWICE中成員Sana、Momo、Mina來自日本，跨年時3人還回到日本參加紅白歌唱大賽，精彩表演再度收獲不少粉絲的心。而Sana除了甜美外表外，還有著超可愛娃娃音，近日她則是突然曬出9張美照，她披著粉色毛衣，穿著黑色低胸小可愛，微微露出性感小v，讓粉絲一飽眼福。

臉部的大特寫畫面，可以看出她的絕美妝容，其中還有穿著蕾絲內裡大腿的特寫，此外一張蹲下的照片鏡頭直接從正面拍，可以看到穿著短褲的腿部畫面，一度讓人誤會是不是走光，但仔細一看，還好只是錯覺。

一系列辣照PO出後，網友紛紛前往朝聖，驚喜的表示「老婆好美」、「sana你真的無敵了美成這樣是可以的嘛」、「sana醬別太釣了」、「美美的很安心」、「哇塞」、「很神的一套圖」、「Sana和鮮花很配」。