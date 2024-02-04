民眾黨主席 柯文哲2月2日舉辦年節小物記者會，會中柯主席拿起毛筆，親筆揮毫寫下「飛龍在天」、「亢龍有悔」等春聯。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，「亢龍有悔」有盛極而衰的意思，用在春聯，會和喜氣的氛圍完全不同，因此柯文哲的中文程度大有問題。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日在《關鍵時刻》解讀，「亢龍有悔」是易經乾掛第六爻，「進無路，退不得其門」，就是進退失據。也可以形容身居高位的人，要戒驕傲，這就是盛極而衰的意思，柯文哲的國文程度有問題。

劉寶傑直言，乾掛開始淺龍勿用，開始往上升，見龍在田，之後就飛龍在天，代表極盛時期。極盛時根據陸象山解釋「天行健君子以自強不息」，才可以維持氣勢。可是只要有閃失、傲慢，妄自尊大，從飛龍在天掉到亢龍有悔，會極盛而衰！

吳子嘉補充，盛極而衰要戒之驕，進退要注意，不要剛愎自用。這用在春聯，跟喜氣的氛圍完全不同。因此柯文哲的國文程度大有問題。

根據「教育部重編國語辭典修訂本」解釋「亢龍有悔」：龍為君位，亢是至高，言處於極尊之位，應當以亢滿為戒，否則會有敗亡之禍。語出《易經．乾卦．上九》：「亢龍有悔。」