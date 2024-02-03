大陸在1983年進行第一輪土地承包，承包期為15年。在1997年開始第二輪土地承包，承包期為30年。此前諸多政策均指出，在第二輪土地承包到期後，將會再延長30年承包期。

如中共中央與大陸國務院在2019年底關於保持土地承包關係穩定並長久不變的意見指出，在第二輪土地承包到期前，應研究頒布配套政策，指導各地明確第二輪土地承包到期後延包的具體辦法，確保政策銜接、平穩過渡。

大陸最新政策決定啟動承包到期再延長30年整省試點。該文件指出，將健全土地流轉價格形成機制，探索防止流轉費用不合理上漲有效辦法。穩慎推進農村宅基地制度改革。深化農村集體產權制度改革，促進新型農村集體經濟健康發展，嚴格控制農村集體經營風險。對集體資產由村民委員會、村民小組登記到農村集體經濟組織名下實行稅收減免。持續深化集體林權制度改革、農業水價綜合改革、農墾改革和供銷合作社綜合改革。