澎湃新聞3日報導，浙江省台州市自然資源與規畫局事業編制人員戴盧民，2020年9月意圖騙取意外險理賠金，引誘剛二婚領證約兩個月的新婚王姓妻子，食用河豚毒素致死。據悉，戴盧民在作案前欠下巨額債務。台州中院通知被害人家屬，戴盧民已於2日上午被執行死刑。

上游新聞報導，2020年9月14日，警方獲報，失聯34歲王姓女子，在浙江省台州市灣新區住處內，被同事偕同社區物業開門後，赫然發現已倒地死亡。經查，死者是當地一家書店員工，死因係服毒身亡。

王女同事指出，事發3天前，王女突然請假，事發當天因聯繫不到王女，於是到她住所找人。

台州市公安局集聚區分局調查發現，王女係他殺，凶手是她新婚兩個月丈夫戴盧民，殺人動機是為獲取意外保險理賠金。隨後，戴某被刑事拘留。

經查，戴某殺妻是為了償還炒股、炒虛擬貨幣而欠下的巨額債務，與王女結婚時，就已有騙保想法。

上游新聞報導，事發當天，電話、微信都聯繫不到王女，擔心她出事，找同事幫忙到她住處去看看，沒想到是這樣的結果。對於王女士結婚一事，家屬並不知情，也沒有見過戴某。

「我們知道她有男朋友，但從來沒見過，也對他不瞭解。父親曾提到想見面，男方都是以各種理由推脫。我們沒想到會發生這樣的事情。」王女家屬說。

上游新聞報導，事發時，王女與戴某已經領取結婚證2個月，且戴某此前曾有過一次婚史。但直到案發，雙方家人都不知道兩人已結婚。

2021年12月1日，戴盧民因涉嫌故意殺人罪在浙江省台州市中級人民法院開庭審理。

檢方指控，被告戴某因炒股、炒虛擬貨幣失敗負債260多萬元（人民幣，下同），為緩減經濟壓力，遂產生殺人騙取巨額保險金的惡念。2020年4月26日，戴某讓王女透過網上投保了一份保額為200萬的定期壽險。在保險90日免賠期即將到期前，戴某於同年7月20日與王女結婚，7月24日讓王女將保險受益人從她父親變更為配偶戴某。

自2020年6月開始，戴某通過5名女性朋友2次網購珍珠粉膠囊、5次網購河豚魚乾、4次網購河豚毒素。2020年9月11日，戴某將20毫克河豚毒素裝填進兩顆珍珠粉膠囊中。2020年9月12日，戴某讓王女在不知情之下服用該毒膠囊，且在王女反映嘔吐後，再次要求王女服下第二顆毒膠囊，最終導致王女死亡。

王女家屬在刑事附帶民事起訴狀中提到，王女只是戴某眾多女性朋友之一，從投保、結婚到更改受益人，都是戴某誘導王女完成。此外，戴某每次購買珍珠粉、河豚毒素時，都要求女性朋友匿名、借用他人名義購買或者在購買後更換手機卡、刪除微信等方式。

2020年9月11日，戴某親手將20毫克河豚毒素裝填進兩顆珍珠粉膠囊中，在9月12日確立自己不在場假象後，誘騙王女服下毒膠囊，並要求她卸載微信。

被害人王女家屬的代理律師認為，戴某為騙取巨額保險金而直接故意殺人，情節、手段極其惡劣，應當構成直接的故意殺人罪和保險詐騙罪，並判處被告人戴某死刑。因其犯罪行為，給王女家人造成了極大的經濟和精神損失，應當予以賠償。