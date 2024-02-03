照片都模糊成這樣了還能開單？有名人夫在網上抱怨，他表示與妻子住在基隆，卻收到來自苗栗違規的罰單，並且違規車輛是老婆每天騎上班的機車，一度害他以為老婆翹班偷偷跑去苗栗，然而，他看了罰單中的違規照片指出，老婆明明騎的是速克達，但違規照片卻是打檔車，且顏色也不同，如今他為了這件事不斷跑監理所，氣炸罵「以為我們平民百姓很閒嗎？現在又要跑法院告監理所嗎？」。

一名人夫在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳多張照片，他非常生氣的大酸「苗栗縣警察局竹南分局中港派出所○○警員，要不要去看一下眼科醫生一下？您們現在都已經很輕鬆自在上班了，也能在電腦面前，開開紅單就好，就可以領薪水了，為何還能開錯單子啊？」。

人夫指出老婆的是速克達車型，但違規照片中是打檔車車型。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

人夫也質疑開單員警表示，「說你混或是說你剛好說那天頭昏眼花看錯就算了，我跟你提出申請查看，你還能把打檔車看成阿嬤牌的100cc買菜車」，他也根據照片認為「明明看起來就深色的打檔機車，是阿嬤牌車子，顏色是淺藍色」，也說，「幸好很信任家裡的黃臉婆婆，很努力的上班賺錢，沒有偷偷出門遊玩，不然真的會讓一個家出現摩擦」。

人夫也表示，若真的違規甘心被開罰，但妻子很努力的在基隆工作上班，卻收到來自苗栗的罰單，並且氣罵「為何要繳納這條罰款又被吊扣駕照啊？你以為我們平民百姓很閒嗎？要一直跑監理站，現在又要跑法院告監理所啊？」。

人夫PO出來自苗栗開出的違規罰單。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

從原PO上傳的罰單照片可見，其違規時間為去年12月15日下午3時27分，違規地點於於苗栗縣竹南鎮台61線93.8公里南下側車道，違規事實為「限塑40公里，經儀器測得時速87公里，超速47公里，汽車駕駛人行車速度，超過規定之最高時速逾40公里至60公里以內(記3點)」，依《道路交通管理處罰條例》第43條1項02款40，處新台幣12000元。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「我看車牌第一個字母像W不像M」、「正常！開單先你再去申訴！浪費人民時間金錢」、「這照片都模糊成這樣了，能開出罰單也是滿厲害的」、「正常發揮，官方回覆：有問題你可以去申訴」、「打行政訴訟，提國賠」。