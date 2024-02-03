台語歌后詹雅雯剛結束台北小巨蛋演唱會，今（3）日晚間突然在臉書開直播，自曝遭網路性騷擾，遇到一名劉姓男子傳猥褻照騷擾，半年來不堪其擾，讓她出面痛批「歐吉桑你已經幾歲了？你知道丟臉嗎？請你自重，為你自己留點面子。」

詹雅雯開直播透露遭性騷擾，她發聲警告對方，他的猥褻行為，憾動不了她，她只會把對方視作一個變態歐吉桑，表示願意再給對方最後一次省思的機會，詹雅雯向對方喊話「如果你的太太、女兒、姊妹遇到這樣的性騷，你會有什麼反應，你會不會生氣，你會不會覺得很丟臉。」

詹雅雯強調不希望再有其他受害者，呼籲婦女朋友、甚至小孩子如果遇到這種事，一定要學會保護自己，尋求正當管道解決，例如備案、報警，也呼籲男性朋友一起抵制、抓住這樣的犯法的人。

詹雅雯警告對方「你的行為已經犯法，我保留法律追訴權」、「如果你再寄一張猥褻的照片給我，我絕對不饒你。」她呼籲對方停止騷擾的行為「歐吉桑你是一個人，不是一隻禽獸。」詹雅雯表示新的一年，讓過去不好的事都可以洗刷掉，「希望這個世界是美麗的，不是骯髒的。」

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