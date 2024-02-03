就在美國報復空襲敘利亞、伊拉克境內的親伊朗民兵組織的據點以及設施後，葉門叛軍青年運動（Houthis Movement）週六（3日）表示，美國和英國空軍對葉門北部薩達地區進行了攻擊。根據青年運動控制的《薩巴通訊社》（Saba news Agency）報導，一名消息人士在一份聲明中表示，「美、英戰機對薩達（Saada）發動了3次空襲」。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）3日報導，該不具名消息人士還表示，這3次空襲「集中在薩達市東部地區」，但沒有提供更多細節，美國和英國官方目前尚未證實這次攻擊。

青年運動一直鎖定以色列公司所擁有、營運的紅海貨船，或者往返以色列貨船為目標，以聲援加薩走廊，自10月7日以來，加薩地區持續受到以色列的攻擊。

隨著美國和英國對葉門叛軍目標進行聯合空襲導致緊張局勢升級，該組織宣布，所有美國和英國船隻都是該組織合法的軍事目標。

自1月12日以來，以美國為首的聯軍針對葉門部分地區的「青年運動據點」進行了間歇性空襲，以應對紅海襲擊事件，美國的回應偶爾會遭到該組織的反擊。