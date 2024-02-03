Meta股價2日收漲20.32％至474.99美元，除了股價創下新高，也帶動市值單日激增1,970億美元，超越蘋果在2022年11月10日增加1,909億美元，寫下美股單日市值增加最多紀錄。

Meta股價強不可擋，主要歸因於日前發布財報意外強勁。它透過大規模裁員緊縮支出，以及核心業務在去年年終假日表現良好，使得上季獲利表現大幅超越市場預期。此外Meta還宣布額外的500億美元股票回購與史上首次分紅紀錄，更令華爾街感到驚喜。

隨著股價狂漲，祖克伯身價也水漲船高，一日財富就狂增271億美元到1,695億美元，在彭博億萬富豪排行版上已超車比爾蓋茲，躍升第四名。祖克伯持有Meta約3.5億股，一旦Meta開始發放股息，他一年約可獲得7億美元股息。

根據先前遞交給證券交易委員會（SEC）的申報文件揭露，祖克伯自去年11月1日到年底兩個月時間，每個交易日都在出售股份，兩個月期間累積賣出接近128萬股、套現約4.28億美元。公司發言人指稱，祖克伯售股的主要目的是為了資助慈善活動。

另外亞馬遜創始人貝佐斯也趁股價飆升到高位之際、制定一項售股計畫。在給SEC的文件指出，貝佐斯計畫在2025年1月31日前出售5,000萬股股票，按目前股價計算約為86億美元。

如果貝佐斯執行上述計劃，這將是他自2021年以來首度出售所持有的亞馬遜股份。不過，這次拋售計畫正值亞馬遜股價創高之際，套現規模也將遠超過兩年前水準。貝佐斯當時共出售2,000萬股，套現金額約為33.3億美元。