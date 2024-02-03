香港男星陳冠希當年出道時，一張俊俏帥痞臉蛋，高人氣席捲兩岸三地，是不少人心目中的男神。2017年和大陸名模秦舒培結婚，夫妻兩育有一個6歲女兒Alaia。昨（2）日陳冠希出席活動，被大批粉絲包圍「左擁右抱」人氣不減。

如今已43歲陳冠希經常透過社群平台與粉絲親民互動。昨日在銅鑼灣擔任一日店長，在開始活動前他就已經被大批人潮包圍，大批粉絲激動擠爆街頭，就是為了親眼目睹偶像的帥氣風采。

過程中，陳冠希也親民與粉絲們簽名、合照，在活動結束後，許多粉絲都迫不及待在網上曬出與男神的合照，其中多張陳冠希左擁右抱粉絲的照片，得意滿滿的笑容，意外成為焦點。

事實上，陳冠希去年11月來台出席個人潮牌店新品上市活動，受訪時罕提起自己過去鬧得沸沸揚揚的不雅照風波，真摯表示：「可能2008年大家都覺得我結束了，但我沒有放棄、也沒有迷失方向，我相信我自己，一直都有在努力」，被問到是否有機會再演出電影？他幽默回應：「現在只有愛情題材不能拍」，解釋因為很愛老婆和女兒：「怕真的投入角色後我會很混亂呀，應該無法演得好」。