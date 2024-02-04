對於民進黨和民眾黨近日為了是誰主動打電話要求立院龍頭選舉綠白合，引發關注。綠營放話是柯文哲主動，而柯文哲則說是被動回電。資深媒體人黃揚明解讀，這是綠營要把韓國瑜當選立法院長的責任，推給柯文哲，讓支持者認為是柯文哲害的，這是一箭雙鵰！

黃揚明3日在網路政論節目《全民平評理》表示，他的了解是，1月31日傍晚，「有人」銜黨政高層之命，親自去找柯文哲，有見面，傳達的訊息是，如果要談，請柯文哲跟醫界大老聯絡。

黃揚明分析，第一，有沒有醫界大老？綠白都說有。第二，柯文哲跟醫界大老有沒有通上話？有。第三，柯文哲的說法是「有人」叫他打給醫界大老，柯文哲打了。為此，柯文哲於1月31日晚上10點多還特地開一場線上會議。最後不同意交換條件，這叫做「協商失敗」。

黃揚明說，結果內幕報導出來，變成是柯文哲主動聯繫醫界大老。為何綠營會急著放消息？因為知道大勢已去，游錫堃輸了，綠營必須把這件事情歸責於民眾黨。

他解讀，綠營放話說是柯文哲主動，因為現在綠營有一股憤怒的情緒，因此要把韓國瑜當選立法院長的責任，推給柯文哲，讓支持者認為是柯文哲害的，這是一箭雙鵰。