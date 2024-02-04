桃園機場捷運線串聯台北、新北、桃園3座城市，沿線各站擁有多處景點與商場，無論是親近大自然、感受藝術氣息、閤家歡暢、親子互動、甚至情侶放電，再再都能讓人盡情閒逛，啖美食，瘋狂購物，輕鬆遊無負擔，是不塞車旅遊路線首選。

超夯熱點一線暢玩

A2三重站1A出口就是大台北都會公園幸福水漾園區，公園中有不少造景裝飾，可悠閒漫步，或在車站附近租借YouBike追風享受河畔風光，公園中最受歡迎的是幸運草地景溜滑梯，色彩繽紛的遊樂設施，讓大人小孩都玩得不亦樂乎。

機捷A10山鼻站大門出來後往右走約100公尺，即能看到桃園三級古蹟德馨堂，古色古香建築適合拍美照留念。（圖／桃園大眾捷運股份有限公司）

A10山鼻站大門出來往右走約100公尺能看到桃園三級古蹟德馨堂，每周六、日開放民眾參觀，平日採預約參觀。德馨堂建於清朝年間，只有當時的秀才能興建，是蘆竹少數保存良好的閩南式傳統民居，具北台灣少見的燕尾形屋脊，古色古香建築讓人全身的文青細胞都活化，適合拍張氣質滿分的美照。

A10站左邊有坑子溪，橋上有座古樸水車，沿溪滿是青翠田園風光，有助眼睛健康，最驚豔的是流畔邊能見到一大群黃牛低頭吃草，閒散棲息，那幕自由慵懶讓人看了舒心，堪稱是捷運沿線最萌趣風景之一，想再走遠點可上大古山看飛機起降，別有一番興味。

航空迷賞機新聖地

想近看飛機，推薦到A13機場第二航廈站，直上第二航廈5樓機場景觀台，鐵馬銀翼大鵬展翅，伴著隆隆飛機引擎聲，勾起一股幻想翱遊天際的暢快感。機場景觀台分為南、北側，連結2處景觀台的室內空間也有不同風情，連結南景觀台的室內空間為台灣玩藝大街，以大稻埕復古街景展現懷舊風情，連結北景觀台的室內空間是天空之城，2處商場皆可品嘗多樣化美食或採買伴手禮。

隨各大商場開幕，青埔也是越發熱鬧，A17領航站鄰近橫山書法公園，已晉升文青網美最新拍照打卡點，A18高鐵桃園站比鄰華泰名品城、新光影城、X-Park及cozzi和逸飯店，吃喝玩樂全在這，A19桃園體育園區站是全台首座棒球主題車站，無論在車站拍照或至Global Mall環球桃園A19逛逛都方便。

2023年甫開通的A22老街溪站周邊更值得一遊，悠閒沿老街溪河濱步道散步，騎著腳踏車享受自然微風，在老街溪河川教育中心聆聽老街溪故事，或逛中壢觀光夜市享受國民美食，只要搭捷運就能到老街溪玩一整天。（桃園大眾捷運股份有限公司廣告）