新竹市立動物園即將步入87周年，做為新竹市重要的生命教育場域，動物園積極發展動物福利與推動環境教育，引人入勝的遊戲與課程帶孩子們走進動物王國探險，在孩子雪亮的目光中注入保育新視野，動物更開心了，人們的歡笑聲也跟著進來了。

花招百出 動物生活不無聊

動物園照養各式野生動物，如何讓動物生活不無聊，「行為豐富化」是個好方法，在日常照養中可以從環境與食物上著手。保育員定期安排設施更新、製作不同的玩具，食物則要花心思藏在展場各個角落，亦或是包起來、高掛在樹，這都是為了讓動物花更多的時間覓食與玩耍，拉長忙碌的時間，增加生活樂趣又可以提升福利！

中秋節志工熱心製作果泥月餅幫動物加菜。（圖／新竹市政府產業發展處）

入境隨俗 動物一起過節

人們歡樂過節而動物也有份！在特定節日安排不同的伙食，讓動物也一享佳節氣氛。過年時，保育員為長鼻浣熊製作了年菜，用月桃葉包進蔬果和魚肉，再用麻繩捆成串掛在棲架上，要享用美食還得先手舞足蹈、動動腦。

紅毛猩猩也有屬於自己的特製年菜，保育員異想天開用紙板做了電風扇造型的年菜讓雄大開箱，並包進地瓜、猴餅乾等食物，讓雄大邊開邊找，邊找邊吃，作風謹慎的雄大還仔細地攤開、鋪平每1張報紙，甚至當成絲巾在頭上摩擦，非常有趣。

共同參與 志工實習生齊動手

志工、實習生也加入了行為豐富化的行列，中秋節志工製作了果泥月餅、鮮果肉串和造型柚子，實習生則分別為羊駝、浣熊、馬來熊打造了玩具，從設計、備料到製作一手包辦。雖然過程辛苦，但看到動物玩得開心就是最棒的回饋。

新竹市立動物園以動物福祉為本，翻轉人與動物間的關係，推動一系列「行為豐富化」行動和教育活動邀請市民走進動物園，將生命教育成為日常，展現動物園的無限可能。（新竹市立動物園廣告）