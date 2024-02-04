「台灣好行」是專為旅遊規劃的公車服務，台中市擁有「888路豐后線」與「11路台中時尚城中城線」2條台灣好行公車線，讓出遊民眾不用自行駕車，分別帶您前往台中山城飽覽落羽松的浪漫景致，或是環繞台中市區體驗都會風情。

888路豐后線－走訪山城落羽松祕境

每年11月至隔年2月是欣賞落羽松的最佳時機，搭乘「台灣好行888路豐后線」至后里、豐原、石岡和泰安，來趟羽松之旅，是全家走春出遊的絕佳選擇。臺中市政府觀旅局特別推薦3個落羽松行程：

1、騎單車，去石岡落羽松：搭乘豐后線至「后里車站（后里國小）」下車後，騎YouBike前往后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊，沿途經過百年歷史的九號隧道、跨越大甲溪的花梁鋼橋、鐵道酒莊、榮町雜貨店等景點，接著可欣賞壯觀宏偉的石岡大壩、0蛋月台、九房3D彩繪村，再從石岡區九房厝的豐勢路山下巷，進入挑物古道附近的石岡落羽松。

2、麗寶樂園落羽松大道，住宿玩樂一次滿足：至「麗寶國際賽車場站」下車後，步行就可抵達綿延約1公里的落羽松大道，如詩如畫，隨便拍都好看；此外，還可就近前往麗寶國際賽車場參觀，館內包含卡丁車體驗、賽車博物館、兒童交通安全教育館、VR體驗館等，更有麗寶OUTLET MALL、探索樂園、飯店等，滿足旅客遊樂與住宿的需求。

3、泰安落羽松，感受舊車站之美：至「泰安車站」下車後，可選擇騎乘YouBike前往，或是沿著福安路轉安眉路步行約15分鐘，即可抵達泰安國小旁的泰安落羽松，園內有水上造景及裝置藝術供旅客拍照，並可至泰安鐵道文化園區，欣賞市定古蹟泰安舊火車站的百年風采，感受舊鐵道的懷舊氛圍。

11路台中時尚城中城線－環遊市區熱門景點

另一條台灣好行路線為11路台中時尚城中城線，此為環狀市區觀光路線，串聯台中市中心區域最精華旅遊地段，無論是安排親子同樂、欣賞古蹟，或是輕鬆漫遊等各式行程，台中時尚城中城線皆可到達。推薦遊程有：

1、親子同遊行：親子家庭旅客可搭台中時尚城中城線至忠明高中站，步行抵達國立自然科學博物館，觀看廣受小朋友歡迎的「恐龍時代」常設展，下午還能到金典綠園道的「DOUGH動手玩」，和孩子一同玩烘焙、認識食材。

2、遊糖廠，瘋購物：離秀泰影城站不遠的帝國製糖廠是台中知名歷史建築，搭配幽美的星泉湖，適合悠閒漫步；附近的秀泰生活館或台中三井LaLaport，滿足吃喝玩樂各種需求；傍晚時刻可前往一中商圈享用美食。

帝國製糖廠是台中知名歷史建築，搭配幽美的星泉湖，適合悠閒漫步。（圖／臺中市政府提供）

3、都會慢活遊：推薦老屋新生的文創基地審計新村（向上國中站）、融合戶外生活和城市慢活的PARK2草悟廣場（草悟道站），沿路有各種文創選物店、甜點等近百家風格小店，充滿台中式閒適風格；喜愛異國美食的旅客不可錯過美術園道商圈（美術園道站），周邊各式異國餐廳林立，等待您品嘗。

搭台灣好行，享特約優惠

無論888路豐后線或11路台中時尚城中城線，皆有推出各式微笑套票及搭乘享優惠活動，只要憑搭乘證明至台中市台灣好行特約店家消費，就可享優惠。更多特約店家優惠及台中市台灣好行相關旅遊資訊與活動，請上「大玩台中－台中觀光旅遊網」網站查詢。

溫馨提醒：落羽松變色季節需視當年的天氣而定，景點與商家的開放營業時間因春節假期會有調整，建議出發前可先上網或電話查詢。（臺中市政府新聞局廣告）