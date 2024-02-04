中國醫藥大學附設醫院針對五官科病人治療需求，興建全國第一家以「眼、耳、鼻、喉、牙」五官科醫療為主，包括「眼科醫學中心、耳鼻喉部暨全方位聽覺健康中心、牙醫部」的整合型醫學中心大樓「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」，於2023年12月16日盛大啟用。

中醫大附醫董事長蔡長海表示，「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」啟用後將提供更完善的醫療服務，積極發展急重難症及尖端治療，提供許多特色服務及精準治療，並肩負醫學中心責任，成為基層診所堅強的後送機構，邁向國際級水準醫療服務。

中醫大附醫院長周德陽表示，該院因業務量已達規模之上，借鏡國際醫療機構（如克里夫蘭醫學中心）作法，以「Organ system」規畫各大樓醫療用途，以「病人為中心」將門診、檢驗檢查、手術、住院設置在同一大樓的整合醫療，提供專科病人不需跨棟之一站式友善醫療，及更便捷及高品質的醫療服務。

五官科整合型大樓與精準治療

邁向國際級水準

中醫大附醫眼科醫學中心在中部醫學中心門診量和手術量最高，具備許多國際級尖端醫療技術，包含飛秒雷射白內障手術、超微創角膜內皮細胞移植手術、青光眼微導管手術，並提供許多首創的特色醫療服務設立包括：

(1)近視雷射中心：引進世界最新的近視雷射儀器，由經驗豐富的角膜專家執行手術。

(2)乾眼症治療中心：引進乾眼症脈衝光雷射、Lipi Flow熱脈動。

(3)眼底病變尖端治療中心：引進國際最先進的檢查儀器和3D/OCT導引超微創視網膜手術。

(4)低視力復健輔具中心：藉由現代電子輔具讓視力受損病人能提升視力品質。

(5)兒童視覺復能中心：全國首創專為兒童設計，讓弱視兒童擁有雙眼立體視覺。

另積極發展以AI和幹細胞及外泌體等尖端醫療技術治療角膜及視網膜疾病。同時為服務偏鄉，還設立遠距醫療門診，讓偏鄉民眾也能有醫學中心的醫療服務。

蔡長海董事長（左五）宣布「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」正式啟用，臺中市政府盧秀燕市長（右六）等貴賓受邀出席啟用典禮。（圖／中國醫藥大學附設醫院）

耳鼻喉科部提供「耳、鼻、喉、頭頸外科」四大科醫療服務，耳、鼻、喉各次專科發展出創新治療手術，並且設立「全方位聽覺健康中心」，提供0歲到100歲的聽力服務。

頭頸外科除了頭頸部腫瘤特色手術之外，更整合跨領域專科合作，中重度頭頸部治療成效優於全國，還有全國首創的「音聲與吞嚥中心」，主要改善及預防頭頸癌症最常見與難治的音聲與吞嚥併發症。

牙醫部提供「全方位、精緻化、數位化、客製化」的全人口腔醫療服務，例如：結合「3D電腦模擬軟體、多維列印科技、超音波骨刀」三大利器的正顎手術，並將這項技術延伸應用於阻塞性睡眠呼吸中止症和上下顎骨缺損的重建，還有運用內視鏡執行顳顎關節病變與顎顏面骨折的微創手術、導航人工植牙輔助高難度的口腔功能性重建等口腔特色醫療。

全新啟用的「眼耳鼻喉科醫學中心大樓」是中醫大附醫院區內的第8棟醫療大樓，診間設置34間、牙科治療椅61台、手術室設置16間及一般病床設置75床，以提供病人更舒適的門診等候及更高品質的住院環境，另新設手術室朝向高科技與數位化醫療邁進。