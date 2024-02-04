「溪湖糖廠」創建於1919年，舊名「溪湖製糖所」，於1946年台糖公司成立後更名為溪湖糖廠，為彰化縣唯一保存完整的糖廠，也曾是台灣各糖廠製糖之首位，2002年製糖業務結束，朝向結合糖業歷史與文化資產保存再利用之觀光休閒發展，並於2006年獲文化部文化資產局列入「產業文化資產再生計畫」再生點。

廠區保存完好的製糖產業遺產，包含製糖工場、木造五分車站、346蒸汽機火車頭、152巡道車及524軌道車與日式宿舍群等，並設有烤肉區、生態池、親子草原及欒樹林等設施，2016年成為環境教育設施場所，2023年度評鑑優良。園區有兩套環境教育課程，分別為五分車的記憶及甜蜜蜜－糖的秘密，均具特色。

逛完糖廠，也推薦大家到鄰近的環保餐廳用餐，環保餐廳是以環境友善為理念，提供環保、低碳之供餐及用餐環境，透過例如環境管理、源頭減量、使用在地食材、鼓勵惜食不浪費等作為，以減少對環境的衝擊。

溪湖糖廠南側生態池。（圖／彰化縣衛生局提供）

●「渴嚐」

其中位在彰化員林的渴嚐，以純粹天然的本質作為經營理念，用心去了解每樣蔬菜水果，用不同的生命及呈現方式，做好每1杯果汁，堅持在客人面前現場製作，果汁不摻水，不加糖，冷壓慢磨果汁喝到水果本身純粹，天然無添加，喝的到果肉、喝的到健康、喝的到自然，100%新鮮果汁，喝過就會愛上的滋味。產品沒有華麗的包裝，堅持使用能循環再利用的提袋，培養大眾環境保護概念。

●「皇潮鼎宴」

皇潮鼎宴禮宴會館坐落於彰化縣員林市園林大道一段上。超氣派的歐式建築外觀，十分有設計感，還榮獲2022柏林設計金獎，光建築物外的走廊就好適合拍張網美照。

雖然主打禮宴婚宴會館，但裡頭超人氣的太陽百匯可是相當受到歡迎，食材上選擇也多樣化又新鮮，秉持採用數百種在地食材料理任君享用，菜色會隨著季節有所變化。用餐環境舒適大氣，挑高寬敞的大空間，內部裝潢讓人讚嘆不已，歐式城堡結合舊城街道的設計。動線的設計也相當順暢，很適合家庭聚餐帶長輩和小孩一同享用。

●「樂山丘」

樂山丘是溪湖在地人氣美食之一，店內標榜「快樂生活好好吃飯，減肥的事明天再談」，讓人會心一笑。嚴選在地新鮮美味食材，從品名到食材用料都能感受到滿滿的創意和用心。除了一般餐點外還有老闆私房麻辣豆腐和滷味小吃，是有別於傳統的美味餐館，樂山丘的廚藝值得路過溪湖時來一探風味。

●「包果」

包果Baoguo彰化員林店是員林人氣早午餐，秉持著台味的精神、美式的態度。包果令人驚嘆的的搭配源於「不從主流」、「創造力」和「想像無疆的生活詮釋」。除了餐點現點現做新鮮美味以外，更是寵物友善的早午餐店，美味的餐點加上服務友善的用餐環境，絕對是走過路過不要錯過的好店。（彰化縣環保局廣告）