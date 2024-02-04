古坑鄉草嶺是茶葉與咖啡的發源地，雲林縣政府執行「石壁竹創森計畫」之下，把竹林步道、竹構藝術景觀、解說指標系統構成潛力無窮的療癒基地，讓遊客以最不打擾森林的方式重新走入森林。

草嶺石壁森林療癒基地有數百公頃竹林。（圖／雲林縣政府、雲林縣議會提供）

雲林縣連續2年在秋天舉辦沉浸式的山林療癒之旅：有茶席、美感芳療、頌缽冥想、鼓聲舞動、自然舒展、禪坐等，參與者從聆聽感、芳療感、觸摸感、味覺響、延伸感、視震感體驗到「回到當下」的沉靜與滿足。

結合LINE@（https://line.me/R/ti/p/@140gqdnr）功能的「自導式森林療癒體驗」，只要開啟手機的「療癒模式」，不需預約也不用揪團，一個人也可以立即開始步道療癒之旅！順著步道路線探索竹創森園區的「座」、「低語軒」、「風之舞台」、「微風小築」、「明陣」、「靜思坪」、「穹頂竹棚」、「小柴軒」等竹構藝術、隱藏版竹林美景，天人合一的境界就在眼前。

草嶺石壁森林療癒基地有「雲嶺之丘」、「杉林步道」、「五元兩角」、「木馬古道」等景點，走入杉林步道，登上海拔1650公尺的雲嶺之丘，站在茶山之巔可以一口氣看盡三縣市360度環繞美景盡收眼底，走入「五元兩角」及「木馬古道」則可以沐浴在高濃度的負離子和天然芬多精中，與大自然親近，這裡擁有363種植物、196種昆蟲以及83種鳥類，一年四季都很適合山林Long Stay，這一趟豐富的竹林奇幻慢旅等您來發現喔！（雲林縣議會廣告）