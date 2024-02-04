治平高中吳慶堂董事長在少子化的洪流中逆向操作，斥資更新各群科專業實習設備，打造優質學習環境，讓學子可以盡情練習所學，迎接未來挑戰。另外年年提供拔卓扶弱獎學金，讓有需要經濟支援的學生，擁有無後顧之憂的學習環境。

升學及競賽表現優異

在升學及各項競賽中治平高中屢創佳績，高中部6年來共40人考取醫學系、39人錄取臺大，112學年更刷新創校歷史紀錄，寫下14人錄取醫學系，6人錄取台大，72人錄取頂尖大學的新紀錄。職業類科除考取國外大學2人，臺科大8人，北科大22人，國立大學250人。

各類技職技藝競賽表現更是耀眼，電機科及資訊科在112年全國技藝競賽電腦修護職種榮獲優勝，是桃園私校唯一獲獎學校；112年青年城市設計競賽—全國自走車組包辦第一、二名；111年全國科展中榮獲第一名、第三名及多組佳作。家政群在全國技藝競賽繼108年獲美髮金手獎後，112年再度奪下第二座美髮職種金手獎，成績桃園私校第一。

治平媽咪王美只（中）親自嘉勉，恭賀榮獲美髮職種金手獎全桃園第1的青年技職達人時尚科郭靖汶。（圖／治平高中提供）

109年美顏組金手獎與優勝、美髮組兩位優勝、美顏團體第六名、110年美髮美顏雙優勝、111年美髮美顏雙優勝。外語群開設韓、日、法、西語推動「雙外語，雙專長」，110年新北市政府辦理之關渡花海節，就邀請外語群同學擔任日語與英語導覽員，躍上民視國際新聞台，讓世界看見治平應用外語群學生的專業能力。

商管群112年全國技藝競賽文書處理職種及商業簡報職種雙獲優勝，課程以跨領域課程整合程式設計與大數據分析、電商平台實務與行銷企劃撰寫、2D、3D動畫設計與多媒體影音剪輯等為特色亮點，所學與實務緊密對接。

體育班穿金戴銀，不但各個專項皆是全中運的常勝軍也是國家隊選手的培育搖籃，羽球隊更是參加2022年世界中學生運動會榮獲混雙金牌獲頒國光體育獎章。

桃園唯一全英授課私校

治平高中是桃園唯一推行全英語授課的私立學校，各職業類科更是結合業師協同教學與產業無縫接軌，秉持著適性揚才目標，有多元課程及豐富社團，讓學生可以發掘自己的興趣、學得其他專業專長，卓越的治平高中創下無數的第一，打造屬於治平人的驕傲。（治平高中廣告）