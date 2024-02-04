啟英高中學制多元群科眾多，有優質的普通科也有特色的技高班隊，「成就每個孩子」正是學校最大特色。少子化海嘯浪潮襲來，全國私立高中職競相尋求退場機制，啟英董事長吳慶堂逆向操作，連續7年投資超過千萬更新全校實習場所設備，斥資增設時尚及餐飲實習教室，並打造全桃唯一寵物美容專業教室，為學生超前部署規劃就業風潮最in的職業技能，打造專業尖端的實習場域。

優質團隊打造醫學搖籃

啟英高中普通科讓家長安心有感的三大因素，包含黃金教學團隊、青年圓夢獎學金及實證成績。正因有吳慶堂董事長提供的獎助學金，讓成績優秀但家庭經濟弱勢的學生，能安心打拚課業，再加上量身訂製的學習歷程，打造啟英普通科成為桃竹地區聲譽斐然的醫學系搖籃，連續14年不中斷年年錄取醫學系，112年繁星醫學系啟英高中更繳出百分百的滿貫錄取率，累計至112年已有51人考取醫學系，65人考取臺灣大學，為桃園私中最耀眼的紀錄。

學生呂家正、林家佑，代表台灣參加第2屆亞洲技能競賽，勇奪青少年組機器人職類金牌。（圖／啟英高中提供）

科技教育勇奪國際金牌

桃園市長張善政對科技教育相當重視，在教育局長劉仲成協助下，啟英高中規畫成立「桃園市機器人職類國手培訓中心」，資訊科二年級學生呂家正及林家佑同學，遠赴阿拉伯聯合大公國首府阿布達比，代表台灣參加第2屆「亞洲技能競賽」，勇奪青少年組機器人職類金牌，不僅擦亮啟英招牌更是台灣之光。

技藝超群培育無數好手

啟英高中秉持著「啟迪英才，奉獻社會」教育理念，培育各領域優秀人才不遺餘力，112學年全國學生技藝競賽時尚造型科學生李芯瑜，榮獲美顏職種金手獎、餐飲管理科黃千峰榮獲中餐烹飪職種金手獎，美髮、汽車噴漆、會計資訊及商業簡報等職種亦獲得五項優勝。

除了在升學表現與技藝競賽上大有斬獲，音樂科參加音樂比賽、影視科參加創意戲劇比賽、表藝科參加舞蹈比賽也是冠軍連連，勇奪全國競賽代表權。其中，音樂科高校校際盃樂團大賽勇奪冠軍，將代表台灣參加日本高校樂團大賽，所有成績都顯示，啟英高中成就每一位孩子。（啟英高中廣告）