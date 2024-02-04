許多頭份老市民這段時間都會驚喜發現，市區一隅靜靜地多了一些親子遊憩空間，市長羅雪珠和公所團隊持續在頭份市各大街小巷，打造不同的銀幼共享的健身空間，頭份運動公園內的親子戲水區更是「擴大營業」不只為10萬頭份市民提供更大的休憩健身場域，更讓外地遊客來到頭份時更能放鬆心情。

騎遊、健行走入滿滿綠意

頭份市的後花園向來是頭份市民最佳休憩踏青路線，這裡有不只有老崎的採茶步道、美麗的楓林吊橋、更有多家清靜悠美的茶莊園林、客庄傳統埤塘景觀。永和山水庫的環湖自行車道更是許多騎遊玩家的最愛，市公所已全面翻新車道鋪面，讓騎遊客和健行民眾都能使用最完善的步道，民眾走不過癮，還可延伸至相思、鹿廚坑等步道，沿著路旁滿滿的綠意，來個最健康的旅遊經驗。

頭份市科東二路高架橋下空間，頭份市公所爭取經費打造親子共樂健康空間。（圖／頭份市公所提供））

古厝、美食體驗客家風味

遊客走累了，隨時都可以停下腳步享用客家美食，走進蘆竹湳的傳統三合院，看看過往老小共同舉著菜頭燈的痕跡，也可以到尖山米粉街享用最道地的客家米粉，興致所至，還可利用秋冬交錯時節，在廣興濫坑的田野，來個最天然的焢窯大餐，吃喝玩樂盡在頭份。（頭份市公所廣告）