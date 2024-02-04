汙水下水道是現代化都市重要的基礎建設，如果自來水管線是都市的「動脈」，汙水下水道就是「靜脈」，大眾活動產生的廢汙水，若未經妥善處理，直接排入河川，將造成嚴重的汙染問題。因此各國皆致力於提高汙水下水道接管普及率。

台北市自1972年起開始規畫汙水下水道，1975年開始建設汙水下水道，推動至今已近50年，目前管線總長度約達2,726公里，計有6條主幹管、29條次幹管及分支管網、33座揚水站、4座汙水抽水站、14座截流站／井、5座礫間現地處理設施。

截至2023年，汙水下水道門牌用戶接管普及率達82％，透過綿密而完整的下水道網絡，服務北市已納管93萬戶，每天需處理約100萬噸汙水，將汙水輸送至北市迪化及內湖二座汙水處理廠妥善處理，另每日尚有約30萬噸的超量汙水，則利用大型抽水站泵送到新北市八里汙水處理廠代為處理。

隨著時代變遷及面臨極端氣候的挑戰下，台北市的汙水下水道系統也需不斷升級及精進，為此具體提出兩個施政願景目標，第一是2030年「台北汙水完全自主處理」，第二是2032年「門牌用戶接管普及率達90％」。

2030年台北汙水完全自主處理

現階段八里廠實際處理量已達設計處理量約9成，雙北仍持續積極推動用戶接管，在可見的未來將面臨汙水處理量不足的困境，為此台北市超前部署，規畫興建3座新一代的水資源再生中心，除可提升處理量能外，也可達分散操作風險、優化處理水質及推動水循環再利用等目標。

提升汙水處理量能

規畫興建民生、濱江及社子島水資源再生中心；民生水資源再生中心每日設計處理量4萬噸，預計2025年開始營運；濱江水資源再生中心每日設計處理量16萬噸，預計2030年營運；社子島水資源再生中心每日設計處理量3.5萬噸，預計2030年營運，屆時台北市汙水總處理量可自每日74萬噸提升至97.5萬噸，補足汙水處理量缺口。

台北市衛工處表示，規畫興建的民生水資源再生中心每日設計處理量4萬噸，預計2025年開始營運。圖為民生水資源再生中心模擬圖。（圖／臺北市衛生下水道工程處提供）

分散操作風險

目前台北市的超量汙水，需要透過管線及抽水站輸送至八里廠，若八里廠或輸送管線系統的任一環節發生問題，將造成北市汙水無法妥善處理，而須直接排入河川，影響生態環境甚鉅，因此採「分散式系統」模式，透過各廠間之相互調配支援，八里廠也可作為台北市的備援系統，確保北市汙水穩定操作及安全。

優化處理水質

北市目前既設的兩座汙水處理廠皆為二級處理廠，未來新規畫的3座水資源再生中心均為三級處理，並計畫將既有內湖廠於2027年提升為三級處理，至2030年北市汙水經三級處理比率將可提升至50％，處理後的放流水質更能於河川枯水期間補助河川基流量，達到友善水域環境。

推動水循環再利用

台北市目前雖水情穩定，但不代表未來不會缺水，在氣候變遷影響下，全球各地皆發生旱澇加劇情形，北市後續規畫新建的3座水資源再生中心，可將處理後放流水部分再製為再生水提供大眾取用，並設置再生水管網及智慧取水站，改善取用便利性，提高大眾取用意願，減少自來水使用量。

2032年門牌用戶接管普及率達90％

北市用戶接管普及率已達82％，經分析目前尚未接管約19萬餘戶，大部分遭遇有「施工障礙」、「缺乏施作空間」、「老舊建物」、「無接管意願」及「其他」等困難問題，目前北市已擬定因應對策，以每年接管1萬戶為目標持續推動。

汙水下水道系統管渠檢視及延壽

汙水管使用後，因汙水含有各種物質及油汙，會產生硫化氫等腐蝕氣體，且可能受外部施工、樹木竄根、道路交通長期負載的衝擊，經年累月下可能發生堵塞或老化損壞；為此北市擬定分4期12年辦理全市道路下汙水管線的檢視及延壽計畫，目前已完成1條主幹管約31公里、7條次幹管約206公里檢視，嚴重損壞部分皆已修繕完成。

北市工務局衛工處更領先全國，首創建立視覺化管理平台，以視覺化圖表方式顯示計畫期程與執行成果，快速掌握工作進度，可統計各種缺失比例及進行缺失自動追蹤列管，特別是開發「跟蹤式地下汙水管線影像」，除了可即時確認道路下方汙水管影像狀況，更進一步以顏色區分缺失態樣，完整記錄修繕成果，提高工作效率與準確性，進而提升服務品質。（臺北市衛生下水道工程處廣告）