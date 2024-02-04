天母棒龍樂園 親子暢玩棒球

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期推動孩童認識棒球、鼓勵更多家長帶著小朋友走入球場，藉此提升接觸棒球的風氣，基金會於天母棒球場內全新打造親子主題樂園「天母棒龍樂園」，將天母棒球場打造為全台最為親子友善的職業棒球場。

多種遊樂設施

台北天母棒龍樂園結合球場設計，內含最受小朋友歡迎的繽紛大型球池溜滑梯，球池中結合互動遊戲、攀爬牆、搖搖馬及各式障礙設施，訓練小朋友的反應力並給予豐富的感官刺激！情境扮家家酒區中，規畫仿真超市與小廚房，滿滿仿真的蔬菜、海鮮、肉品，讓小朋友於遊玩中認識各種食材。

小廚房則有微波爐、烤箱、還有切菜區、洗菜區、烹調區等，讓小朋友可以盡情大展廚藝。樂園內另外還有各式小玩具、玩偶與軟積木，讓2歲到12歲的小朋友都可以在這裡找到樂趣！樂園裡的所有設施也通過安全認證，並且定期消毒，安全性與品質皆受嚴格控管，讓爸爸媽媽都可以安心讓小朋友在這裡放電。

另外，樂園內還有跑跑賽車場，精心規畫的安全賽道讓小朋友認識各種交通規則，有多種豐富車款可選，從房車、超跑甚至戰車，滿足孩子不同的喜好。樂園也會將部份營運所得回饋偏鄉棒球隊，一同守護偏鄉孩子的棒球夢。

接棒未來於2024年第一季於天母棒球場也將推出六場兒童體驗營。‧（圖／頂新和德文教基金會提供）

寒假任意玩套票

為了讓更多孩子認識棒龍樂園，樂園也將於寒假期間推出「寒假任意玩套票」，於1月21至2月15寒假期間只要購買6000元（原價1萬1700元）寒假任意玩套票，便可於每日進入樂園遊玩一次！

兒童棒球體驗營

「頂新和德文教基金會接棒未來」棒球公益計畫定期於天母棒球場內舉辦「接棒未來兒童棒球體驗營」，透過整合資源，讓孩童們走入全台唯一人工草皮職業棒球場，並邀請基金會長期支持的接棒未來女子棒球隊與味全龍球員擔任教練團，以趣味兼具專業客製化指導，讓孩子踏入愛上棒球的第一步。同時，與社區棒球隊合作，鼓勵參與的學員後續參加就近的社區棒球隊，藉此延續孩子們對於棒球的熱情。

活動至今已舉辦13梯次，總計讓超過450名孩子們體驗到打棒球樂趣，其中超過5成的孩子也都持續參與體驗社區棒球隊訓練，為基層棒球提供更多新血，於2024年第一季也將於1月28日上、下午場、2月3日下午場、2月18日下午場、3月17日上、下午場推出6場兒童體驗營，報名費每人2000元，詳細資訊請掃QRcode。