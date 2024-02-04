每年春節是家家戶戶溫馨團聚時刻，為迎接欣欣向龍（榮）好福氣，新年第一件任務就是採買應景花卉，新北板橋花市因應春節，2月8日加長營業時間至晚間10點，花市販售多樣年節應景花卉，歡迎民眾可趁早選購，營造春節喜氣，祈求祥龍瑞氣好兆頭！

板橋花市是新北市境內最大的花卉市場，各類最新品種花卉、盆栽及各類資材應有盡有，為服務大台北地區廣大花卉採買需求，春節前一周（1月30日至2月6日）營業時間從上午9點至晚間8點，春節前（2月8日）營業時間延長，從上午9點起延至晚間10點，除夕（2月9日）當日上午9點起至晚間8點也有服務。

應景盆景喜氣洋洋

花市販售種類多樣的年節應景花卉，如象徵財富的銀柳及具有幸福、吉祥意涵的蝴蝶蘭，兩種花卉不僅外觀都高貴典雅，賞花期也很長，非常適合妝點家居，營造欣欣向龍（榮）的喜氣；另外還有象徵吉祥的盆菊，象徵長壽的長壽花，以及結實累累「金桔」、金錢樹、鳳梨花、開運竹等，都是很應景的喜氣盆景，建議民眾可趁早選購。

象徵吉祥的盆菊除了顏色繽紛多樣外，花型亦多元，可滿足各類消費者喜好，建議民眾可挑選花瓣光滑完整且無蟲害，花苞飽滿、枝幹健全挺直，葉片不要有葉燒或藥害，另也不宜挑選過多葉片的盆菊。一般瓶插壽命可達12天，選購後應盡快切除一小段花莖及除去花莖下半段葉片，並於清水中加入保鮮劑，延長花朵綻放期。

喜氣小盆栽。（圖／新北市農業局提供）

蘭花耐放注意澆水

如果不會挑選盆景也沒關係，花市攤商都很樂意分享花卉挑選及照顧的小撇步，以蘭花為例，可以挑選花瓣厚實，花苞著色的盆花，另觀察葉子及根系是否健壯有生氣，另考量蘭花花期較長，可選擇已7、8 成開花的植株，可延長觀賞性。買回家後，盆栽也需擺放到合適的位置，需有明亮散射光，但要避免強光直射，如果環境光線不足，容易造成花苞消苞。另也要注意通風及澆水，若無空氣流通，或澆水澆到花朵，都容易使花朵加速凋謝哦。

銀柳賞期達8個月

銀柳觀賞期長，又有祈求來年「銀兩」來的寓意，也是相當受到歡迎，攤商也分享銀柳的布置方式，消費者從花市買回銀柳後，可將其插在大型花瓶或甕中，花器中不盛水，可依個人喜好將銀柳花苞剝去鮮色的芽鱗呈銀色花芽，或者保留芽鱗呈現喜氣的紅色花苞，觀賞期長達8個月以上，另外也可在枝條上綁年節小飾品，就成為相當應景的年節盆景。

另外銀柳除了可當主角外，也相當適合作為花材，消費者不妨也可嘗試將將購買回來的銀柳切枝，適當地修剪基部，避免影響溪水，同時也在花器內加水或細砂，讓基部充分溪水，之後銀柳會長出綠葉及細跟，且花苞會完全展開，小巧可愛，觀賞期可達2個月，搭配其他應景花卉，創造獨一無二的年節盆景！

花卉有助安定心神

新北市農業局長李玟表示，透過花卉佈置居家，營造年節氣氛，有助於安定心神及心靈療癒，新北板橋花市提供種類豐富品質優良的春節應景花卉，歡迎大家不妨趁著春節假期，來板橋花市參觀選購，以實際行動支持國產花卉，佈置妝點新春好氣息。

新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁）2月10日至2月14日過年期間業者自由營業。（新北市農業局廣告）