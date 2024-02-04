2024台灣燈會 臺南璀璨登場

睽違16年，台灣燈會將再次於臺南璀璨登場，市長黃偉哲表示，2024台灣燈會在臺南共有安平及高鐵兩個燈區。安平燈區位於林默娘公園、原1661臺灣船園區、安平運河沿岸及安平遊憩碼頭，展期自2/3至3/10，共36天，113/2/9除夕停止營運一天，高鐵燈區則位在大臺南會展中心及其周邊場地及沙崙綠能科技示範場域，展期自2/24至3/10，共16天。

除了2024台灣燈會之外，臺南還有月津港燈節（2023/12/16-2024/3/3）、龍崎光節：空山祭（2023/12/23-2024/2/18）、2024第12屆普濟燈會（2024/2/4-3/9）、成功燈會、神農街燈會，與消防史料館祈福燈籠等美麗的燈節，歡迎大家預先排好行程，相約到臺南賞燈。

觀光旅遊局林國華局長表示，建議大家在臺南多住幾天，特別為大家規畫三天兩夜以上的遊程，幫助大家在台南賞燈可以更加充實、愉悅。

月港安平高鐵賞燈行——三日遊行程

【第一日】白天可至白河關子嶺的泥漿溫泉泡湯，攀登大凍山、枕頭山，也可走訪關子嶺老街、大成殿、木材故事館、水火同源、紅葉公園、碧雲寺、大仙寺、小南海風景區，接著再前往鹽水區。

下午可以繼續遊覽鹽水區的橋南老街、永成戲院、鹽水八角樓、鹽水武廟、鹽水車站等景點。傍晚沿著月津港親水公園欣賞月津港燈節。

【第二日】白天上午往海線參訪北門南鯤鯓代天府，南下經過將軍區可到「生命之樹」拍照打卡，下午走訪安平老街，再沿著港濱往南前行，欣賞「大魚的祝福」裝置藝術，到「港濱歷史特色遊戲場」玩耍，還有定情碼頭德陽艦園區，以及億載金城、林默娘公園、夕遊出張所及大魚星光牆等景點，再通過漁光大橋來到《想見你》拍攝場地之一的漁光島，傍晚再參觀安平燈區，然後夜宿市區，順便在市區的普濟燈會、神農街燈會、成功燈會等等拍好拍滿。

【第三日】第三日可參訪市區東區景點，包括台南知事官邸、府東創意森林、卓也竹園町等日式建築群，以及巴克禮公園，然後就可前往高鐵燈區賞燈，也別錯過全新景點高鐵花魁車地景公園，最後踏上歸途。

白河區關子嶺泥漿溫泉。（圖／臺南市政府觀光旅遊局、臺南市政府文化局提供）

86高鐵賞燈行——四日遊行程

【第一日】白天先走訪南關線山線沿途景點，包括牛埔泥岩水土保持教學園區、文衡殿、龍崎老街、308高地及草山月世界，還有關廟區的新光里彩繪村、大潭埤旺萊公園、關廟森林公園、關廟山西宮等。傍晚可在虎形山公園參觀「龍崎光節：空山祭」，或是前往高鐵燈區。

【第二日】白天可參觀奇美博物館、十鼓文創園區、日治木造車站保安車站、虎山林場。傍晚前往安平燈區賞燈前，也別忘了在南區的黃金海岸拍下唯美的夕陽。

【第三日】白天可任選臺南市區景點，如中西區、東區，以及北區的古蹟和文青打卡點。北區的古蹟包含鎮北坊文化園區的開基玉皇宮、大觀音亭、烏鬼井等。來到昔日稱為「大銃街」的自強街，還能感受台南老巷弄情懷。接著就可以一路向北，到鹽水參觀月津港燈節。

【第四日】白天可在大新營周邊景點遊覽，遊玩長勝營區、新營鐵道文化園區、新營糖廠（可體驗糖鐵五分車）、鐵道地景公園、和茗園「本田三一宅」，也可再往台一線前往六甲落羽松等景點，為這趟台南賞燈之旅畫下完美的句點。

（臺南市政府觀光旅遊局廣告）