「紅毛港」顧名思義為一個依海而生的聚落，從荷蘭時代開始陸續有人定居，也憑藉地理位置繁榮發展。1967年政府擴建高雄第二港口，紅毛港居民一同見證了當時世界第3大港的榮景，海洋一直是紅毛港生活的重心。為建造貨櫃洲際中心，紅毛港居民奉獻安身立命的家園，於2007年完全遷出，因此「紅毛港文化園區」應運而生。

運煤輸送帶變身 成新打卡景點

園區內有一座往天空延伸的白色步道，前身是台電大林火力發電廠的運煤輸送帶，紅毛港遷村之後，特別保存了一部分，象徵著舊聚落工業產業的變遷及更迭，白色天空步道長約100公尺，高約20公尺，常常是遊客拍攝婚紗及IG打卡的熱門景點，站上最高處，能將園區四周的高雄港灣景色盡收眼底，可以看到海天一色的美麗景緻，傍晚時還能欣賞落日餘暉的浪漫海景。

邀你穿梭時光 體會過往光景

室內展示館透過極具創意的策展規畫及新穎的體感設施，將紅毛港豐厚的歷史人文底蘊，藉著每一個展示空間及互動遊戲中呈現，讓遊客更貼近紅毛港居民的生活點滴及文化信仰。戶外展示區裡，特別留下遷村前紅毛港建物的舊構件，更結合仿古建築手法，重現紅毛港聚落的原始樣貌及意象，讓遊客在探索建築空間之餘，彷若置身於紅毛港舊聚落中，有種穿越時空的錯覺。

大啖懷舊料理 360度賞海景

園區內的高字塔紅毛港餐廳，是南台灣唯一的360度旋轉餐廳，除了提供紅毛港當地懷舊料理，還有東港直送的新鮮海味料理，因緊鄰高雄第二港口出入港水域，成為最受遊客青睞欣賞夕陽的地點，也是全台唯一可以近距離感受大船入港的祕境。

紅毛港文化園區為兼具歷史傳承及文化推廣的觀光園區，不僅完整重現紅毛港舊聚落的生活樣貌，也保留了代代相傳的文化特色及歷史紋理，園內更規畫了許多新穎的互動設施等著遊客前來體驗及探索，新年還不知道要去哪裡裡玩嗎？快點來紅毛港文化園區一日遊吧。

園區內的高字塔紅毛港餐廳，是南台灣唯一的360度旋轉餐廳。（圖／高雄市政府文化局提供）

不想開車改搭船 賞海灣風光

交通方式除了自行開車，還可自「棧貳庫」搭乘文化遊艇前往，單程航程40分鐘，除了可以飽覽高雄港灣沿岸風光，遊艇上還有專業的導覽為大家介紹紅毛港的人文歷史。周六及周日另規畫園區紅十三小黃式接駁車，遊客可至高雄捷運小港站4號出口轉搭接駁車直達紅毛港文化園區。

旅遊資訊

★紅毛港文化園區相關資訊：

開園時間（閉園前一小時停止售票）

平日（星期三休園） 15:00 - 20:00

假日（含國定假日） 10:00 - 21:00

諮詢電話：（07）8711815#3

大船入港是紅毛港文化園區內引人入勝的景象。（圖／高雄市政府文化局提供）

★紅毛港文化遊艇相關資訊：

售票時間（售票地點：棧貳庫）

平日（星期三休園） 10:00 - 18:00

假日（含國定假日） 10:00 - 20:00

諮詢電話：（07）5216270

因應夕照時間變化，各航線遊艇航班時刻將隨時調整，提醒您購票前先確認航班時刻。

（高雄市政府文化局廣告）