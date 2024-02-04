喜迎新春賀新年，春暖高雄最適合來趟城市輕旅行，高雄市政府歷經10年力拚輕軌成圓，眾人引頸期盼終於在2023年底完工通車，2024年元旦通車試營運，新春期間歡迎搭乘輕軌，體驗港都新風貌。

今年新春假期，搭乘高雄輕軌來一趟城市輕旅行，絕對是最夯的選擇，其中最後一哩路大順路段，中央分隔島雨豆樹綠蔭隧道是許多在地高雄人的記憶，輕軌工程以站就樹保留回憶之餘，透過結合在地藝術的月台設計，重新形塑大順路整體景觀，也讓輕軌更貼近在地生活。

高雄環狀線輕軌串接社區、學校、商場及醫療院所等日常生活處所，已然成為市民最親近的捷運路線，是市民、遊客及學生的最佳大眾運輸工具，隨著輕軌成為市民生活圈的一部分，輕軌運能大幅提升，為交通、觀光、樂活的多功能運具，更是高雄市不可或缺的公共交通建設之一。

讓城市美學成為日常

搭乘輕軌至內惟藝術中心｜內惟藝術中心站（C21A）感受城市新美學氛圍，其設計理念呼應柴山綿延起伏的山形，建築外觀與周遭自然景觀融合為一，館內設有2座國家電影院級的專業影廳、展示場館以及修復中心，也有設計選物以及咖啡輕食等服務，體驗藝術如同日常生活的一部分。

愛河灣沿岸的光榮碼頭，平常也是市民散步的好去處。（圖／高雄市政府新聞局提供）

鹽埕第一公有市場｜駁二蓬萊站（C13）則是很多高雄人共同的記憶，中央地方攜手打造安全、舒適兼具美學的購物環境，完整保留木造本體的屋頂結構，打開天花板重現挑高視覺效果，重新規畫採光及燈光配置，滿足大眾購物、休憩、飲食需求，也設置「共域區」提供駐足停留空間，讓鹽一市場再現歷史特色的美學新風貌。

踩點看海新地標

搭乘輕軌環繞愛河灣，除了必訪的駁二藝術特區｜駁二大義站（C12），近年更增添了許多令人心曠神怡的看海新打卡熱點，如海音中心｜真愛碼頭站（C11）、光榮碼頭｜光榮碼頭站（C10）、高雄港埠旅運中心｜旅運中心站（C9）等眺望愛河灣的最佳看海點。

沿著愛河灣，可自駁二藝術特區漫步至海風廣場，連接海音中心至光榮碼頭為海豚步道，串聯珊瑚礁群、高低塔、鯨魚堤岸等所有園區，鯨魚堤岸位於光榮碼頭，以鯨魚群為設計意象的6座高低錯落的獨立展演空間，尤其在傍晚時分，是遠眺伴隨夕陽餘暉的大港橋最美時刻。再往前一站，即可抵達旅運中心，是目前全台唯一以全3D曲面帷幕設計、仿鯨魚外型的綠建築，到此除了能看到國際級觀光郵輪，也可至觀景平台感受港灣風情。

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