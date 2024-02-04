南台灣摩鐵大亨、御宿旅館集團總裁劉坤福在高雄、屏東等地插旗，開設19家摩鐵、商旅，還有意在開新點。御宿因標榜超高CP值，吸引旅人搶訂，每逢周末假日都一房難求。此外，搶攻外縣市旅客，御宿商旅站前館、明華館、御宿行旅雄中館配合高鐵聯票，高鐵直接打8折，也帶動業績成長3成。

搶小資族客群 首創24小時點心吧

劉坤福表示，御宿品牌長年秉持「價格謙虛、品質驕傲」精神，對於高雄招商成績亮眼，產業轉型有目共睹，加上國內外團體、歌手紛紛到高雄舉辦演唱會，刺激消費市場活絡，都成功帶動高雄旅宿業業績長紅，有信心能吸引海內外旅客近年御宿品牌年輕化，搶攻背包客、小資族商機，在高雄車站商圈成立全新品牌「御宿行旅雄中館」，光是裝潢就砸近億元，總計118間房，還首創「24小時點心吧」專區，吸引不少旅客爭相入住。

御宿集團有多元房型，任君選擇。（圖／御宿集團提供）

祭優惠 房價下殺5折

御宿商旅中央公園館、博愛館、後驛館、御宿行旅雄中館等4館，也祭出優惠，房價下殺5折，優惠持續中，以高CP值，在競爭激烈的高雄旅宿市場殺出一條血路。

另外，御宿商旅站前館、明華館、御宿行旅雄中館等3館，皆超過百間房間，緊鄰高雄火車站、捷運站等交通相當便利，與高鐵公司合作，推出高鐵聯票，高鐵票直接打8折，在假日及重要節日都吸引遊客搶訂。

（御宿旅館集團廣告）