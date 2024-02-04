利吉惡地地質公園

臺灣有兩處著名的泥岩惡地，一為高雄田寮的月世界，另一處是臺東的利吉惡地。有別於月世界，利吉惡地不只是單純的泥岩地形，這些岩塊有些是在千萬年前泥岩沉積於海溝時，從不同地方滾落，有些則是在板塊碰撞擠壓抬升的過程中，從板塊的岩層中刮起來的殘骸，小小一片惡地蘊藏來自不同時代和來源的岩石。

利吉惡地最為人所熟知的就是惡地芭樂，有別於燕巢芭樂的酸甜，惡地芭樂清脆香甜。除了芭樂以外，釋迦、芒果、臍橙、黃金果、佛利蒙等水果豐富而多樣，大家可採電話訂購回家享用，也可以預約採果體驗，到現地體驗採果大口品嚐。

富源社區是欣賞夜景的熱門景點，但白天務必來走一趟。富源生態步道是私人經營的農園，這裡有全國首屈一指的放山雞，各式各樣的水果，可以居高臨下觀賞惡地美景，天然的水塘、意外出沒的野生動物，具體而微的呈現惡地中人與生態和諧共存的美好。

小野柳的海蝕平台，除了有專業導覽老師帶領觀賞地質與生態，還有季節限定的夜間生態體驗。（圖／臺東縣政府農業處）

東部海岸富岡地質公園

「小野柳」不是臺東版的野柳，這裡的海岸奇岩其實是坐落於泥岩層中的巨大砂岩岩塊，更是上下顛倒、翻轉了一圈，擁有豐富動植物生態，白天夜晚都適合暢遊。

不只有奇岩怪石及茂密的海岸林，走在林蔭的步道上兩側有許多從海中被抬升上來的珊瑚礁，裡面躲藏了許多小生物，寄居蟹是這裡的大明星，東部海岸國家風景區管理處特別打造了寄居蟹換殼平台，大大小小的寄居蟹每天在此上演交換房屋的實況秀，每年4月到10月還有夜訪小野柳，由導覽老師帶領大家探索生態。

富岡漁村文化從走入魚市場開始，導覽員帶大家認識在地的漁獲，觀賞賣魚、殺魚的達人，再走入社區認識大陳新村海神的信仰，漫步富岡街道聆聽漁村繁榮的過往。社區的特色餐結合大陳文化與在地新鮮海產的饗宴，是餐廳吃不到的獨家口味；「港港好客廳」是返鄉青年綺綺用心布置早年柑仔店，可體驗學習製作樹皮燈和月桃編杯墊等傳統技藝。

（臺東縣政府農業處廣告）