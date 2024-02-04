2024甲辰龍年到來，飛往金門遊玩最應景，尤其是夜晚開著車，駕車駛過金門大橋迎面而來的是五光十色的廈門夜景；登上烈嶼的麒麟山觀景台往下看，大橋上的金黃色燈光倒映在波光粼粼的金烈水道上，仿佛駕馭著一條即將起飛的金色巨龍，看過一眼整個金龍年不旺都不行；手刀連結「金門觀光旅遊網」及「金門行動旅服」，掌握金門整年的活動資訊及最新的旅遊情報，浯島金門一年四季都好玩！

1月馬拉松 奔馳跨海大橋

1月敲響新春第一炮的就是已邁入第17屆的「金門馬拉松」，來自世界各地的愛跑好手跑過全國最長的跨海大橋，一邊跑步一邊享受遼闊海域的舒坦感受；更特別的，轉個彎遇到守護跑者的裝甲坦克外，神出鬼沒的海龍蛙兵也正舉著國旗，呼著口號，在人海中振奮的領跑。

2月農曆春節假期，金門各單位以張燈結綵的喜慶氛圍，在五大鄉鎮的交通節點，進行著華麗的迎賓布置；尚義機場圓環中躍動的金龍、模範街喜慶的紅龍、獅山坑道裡神秘的彩龍，來到金門過年的美好假期中您可以蒐集到幾條龍呢？

4月石蚵小麥文化季 尚在地

4月的「石蚵小麥文化季」，一片片金黃色麥田與300多年歷史的石蚵田正等著您來探索。向晚的夕陽下，用扁擔挑著一簍簍肥美石蚵的蚵農，這絕對是金門最具代表性的海岸地景之一；5月的「浯島城隍文化觀光季」，結合金門在地社區及學校資源，與來自兩岸三地深具傳統特色的陣頭表演，展現出獨一無二的宗教文化饗宴。

10月的翟山坑道音樂節，迴盪著優美的音樂聲，伴隨著海浪共譜悠揚的樂章。（圖／金門縣政府觀光處提供）【提醒你酒後不開車】

7月登場的「金門親子嘉年華」活動，開啟充滿歡樂的離島暑假序曲，這個月不僅有歡樂，更有「金門海上長泳」及「金廈泳渡」兩岸賽事，是豔陽賜給硬漢專屬的魅力假期；8月的金門不絕於耳的是讓人期待的擲骰聲響，盛行於閩南地區的「中秋博狀元餅」活動，源自明朝駐守的鄭成功駐軍，2012年入選台灣觀光年曆活動，更讓金門再度躍上國際舞台。

9月紅黃高粱 結穗飄逸

9月裡的金門，陸續成熟的紅黃高粱正在田野間交錯結穗，這時記得尋找佇立在聚落風頭的風獅爺一起入鏡，擺好姿勢就能隨手拍出一幅最在地的金門風情畫；10月的翟山坑道裡，迴盪著優美的音樂聲，伴隨著海浪共譜悠揚的樂章；「金門老兵召集令」此刻也同步開跑，高唱威武軍歌的老兵更是蕩氣迴腸，相約齊聚重返英雄島。

10月過後的烈嶼芋香四溢，口感綿密的芋頭陸續採收，灌滿水的芋頭田，除了味美的芋頭，還有倒映在水面上，數以千計的鸕鶿大軍，隨著東北季風逐批南下過冬，有賞鳥天堂之稱的金門，此時正熱鬧無比。

金門的四季皆美，適合旅遊，適合懷舊，更適合你我一起端起晶瑩剔透的高粱酒杯，愉悅的享受美好人生。

（金門縣政府廣告） 【提醒你酒後不開車】