新北市大都會公園擁有大片綠地，在「熊猴森樂園」旁設計「海世界水樂園」，多組動物意象所組成的滑梯及各式親水設施，供親子共遊；元宵節時三重更規畫大型燈會活動，三重區公所推薦大家到著名廟宇保平安，踏青活動也不能少，可到活力公園籃球場、休閒綠家園等特色公園遊戲場盡情充電、放電。

元宵燈會 神龍聲光秀吸睛

新北燈會在三重「新北大都會公園」盛大舉辦，已成為各界矚目的盛典活動之一。2024年新北燈會展出日期為2024年2月16日至3月3日，首度以自然劇場方式規畫4大策展主題，融合國際現代藝術及在地傳統文化，並將主燈設計為巨型神龍搭配特殊煙霧效果及燈光秀變化，呈現色彩變換的神龍降世聲光秀。

此外，2024新北燈會「綿延燈海、閃耀新北」，設置各式各樣繽紛花燈、親子遊戲互動燈區以及國際展演燈區，帶來最多元、最好玩、最歡樂的燈會饗宴，歡迎民眾一起體驗。

宮廟拜拜 開運發財金祈福

每到農曆春節新年，民眾都會到各地廟宇走春拜拜，感受濃濃的過年氣息，三重宮廟於春節期間免費發送春聯、平安符、開運紅包、發財金等，歡迎民眾於除夕夜奉頭香及走春參拜祈福時領取，祝福平安順利一整年。

三重「熊猴森樂園」，陸、海設施免費玩。（圖／新北市三重區公所提供）

三重區文化南路47巷內一處空地，過去常遭民眾囤積垃圾、環境髒亂，附近居民苦不堪言，經三重公所整頓後，不僅改善環境化身為鄰里小公園，並增設體健器材以及當地里長也自掏腰包安裝彩色燈籠搭配智慧LED燈泡變換色彩，為廣場營造日間及夜間雙重視覺饗宴，替老舊社區增添活力。

三重區大同公園因設施老舊，經改造後，籃球場以年輕活力為設計主軸，並結合6座人型金屬鏤雕板於球場內側圍網；地坪用粉色系紅、藍相間，及標示著「請禮讓女士優先使用」的籃球框，納入性別平等概念，成為性別友善球場。

特色公園 盡情放電活力旺

三重玫瑰公園溫室植物園也整修完成重新啟用，拆除部分溫室外牆，結合鄰近社教館的平台，打造戶外表演舞台廣場；呼應玫瑰主題的彩色噴花地坪、貼花遮棚及利用原本溫室拆下的鍛造花窗，做成舞台欄杆裝飾，且廣場空間設有無障礙設施，讓民眾更自由舒適地運用。

配合都市計畫，民間捐贈的「大仁公園」，原本位在三重區大仁街的國光客運總站，搖身一變成為面積近2957平方公尺兼具遊憩與滯水防洪的公園，複層式的植栽設計大量採用本土原生物種，如樟樹、茄冬、台灣櫸木、烏心石等，還有小而美的沙坑及組合式遊具，可說是一座內外美兼具的公園。

三重區菜寮公園遊戲場重新整建完成，遊戲場面積約120平方公尺，以大象為主題設計，結合滑梯、攀爬、雲梯及打擊鼓等功能，小而豐富的遊具設施，是一座CP值很高的遊戲場。三重區後竹圍公園遊戲場經7個多月整建，以臘腸狗為主題，現已重新啟用。

綠廊步道 人行環境更友善

永安永豐邊坡帶狀綠廊步道，在新北市政府、三重區公所、里長及議員服務處共同研議推動下，打造約1000公尺綠廊，並增設花草、景觀燈與無障礙斜坡道，帶給里民更舒適、安全、友善的人行環境。（三重區公所廣告）