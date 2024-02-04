想找一處兼具自然風光、美食與文化特色的旅遊景點嗎？擁有迷人淡水河畔美景、悠閒自行車步道、多樣化美食及令人難忘夕陽魅影的八里左岸，正是您的絕佳選擇，完美結合自然、活動與品味，讓您盡情享受漫遊生活。

八里左岸自行車步道

講到八里，大家第一印象就是左岸，八里左岸已成為浪漫、樂活的代名詞，左岸的自行車道規畫相當完善，若是腿力好，建議從關渡大橋騎自行車一路向北，沿途行經龍形渡船頭休憩廣場、渡船頭老街、婚紗廣場、漫步廣場、挖子尾自然保護區、十三行博物館，還有不分年齡層都愛的商港公園。讓你帶著家人好友沿著淡水河岸騎行，欣賞河水靜謐流淌景致，感受微風拂面的愜意。

渡船頭老街

觀音山下，八里最具有知名度的地方，恐怕不是八里市街，而是渡船頭老街。紅瓦白牆的小店家是老街特色，讓人想起幾十年前的臺灣鄉村，而老街上的雙胞胎、胡椒餅、現炸海鮮物及知名的孔雀蛤，是絕對不能錯過的美食，深受老饕喜愛。

八里左岸漫步廣場

去年剛完工的八里左岸漫步廣場，全區除了可眺望河岸的網紅鞦韆、雲霧造景的水霧廣場和以海水潮汐為主題的曲線型踏水足道，還有趣味迷你戰訓設施，規劃多種類型的休憩設施，絕對是最佳親子旅遊景點。

以交通道路為主題的水興公公園，色彩繽紛，童趣感十足。（圖／新北市八里區公所提供）

八里共融遊戲場

八里左岸有多處共融遊戲場，透過自行車步道串聯，沿線有海盜船遊戲場，以交通道路為主題的水興公園，有長度達20米的磨石子滑梯、高低滑草坡、全臺首創考古尋寶沙坑的十三行文化公園，還有以鯨魚為主題設計的商港公園，無障礙通道，讓行動不便的孩童也能遊憩，每個遊戲場皆藏有驚喜，值得一遊。

卡滋爆米花觀光工廠樂園

對於喜愛甜食和DIY的遊客來說，卡滋爆米花觀光工廠樂園是一個絕佳的選擇。可以預約導覽，有專人帶你玩飛天爆米花，逛美式小鎮，親手製作爆米花，還有在地口味柚香焦糖爆米花可以採購回家。

十三行博物館

十三行博物館讓你穿越時光，深入探索八里左岸距今一千多年前，即具煉鐵技術的十三行人是如何生活，另外館內設有豐富互動體驗設施，如3D虛擬實境海底隧道、VR科技導覽體驗，還可以體驗挖掘文物的「考古實驗室」以及動手觸碰的「考古工作站」，對歷史文化有興趣的民眾，不妨趁著春節來一趟文化之旅。

八里左岸，不僅提供自然之美，更有美食和文化魅力。無論是與家人共度溫馨時光，或是與摯友分享美好時刻，這裡都是一個值得體驗的旅遊勝地。讓我們一同來探索八里左岸，感受這份獨特的新視野吧！（八里區公所廣告）