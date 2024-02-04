十三行博物館2024年春節特別舉辦「龍來鬥鬧熱」新春活動，初二到初五天天都有精采展演和體驗活動，邀請大家一同歡慶新年。

龍來看表演 天天都精采

初二到初五連續4天精采表演不間斷！每日將邀請兒童劇團、互動馬戲團以及音樂演奏、演唱等輪番演出，從豐富的藝文表演開啟嶄新的一年。

此外，新春期間來十三行博物館，好玩好看還有好禮可以抽！2/11初二開始，只要在十三行博物館文化商店消費金額滿113元，即可獲得1次抽獎機會，買越多抽越多。數量有限，抽完為止。

龍來動動手 年味馬上有

2/11至2/14每日辦理三場「年節主題絹印吉祥畫」活動，親手將充滿年味喜氣的圖樣絹印製作專屬杯墊及筆記本，讓好運陪伴你。

臺灣史前動物特展

動物是地球生物圈中重要的一環，而人類身為動物界的一員，我們的生活也與其他動物息息相關。地層裡的化石、考古遺址出土的獸骨，都是牠們曾經生活在臺灣的印記，這些遺留能讓我們了解臺灣過去的自然生態、人與環境的互動，以及歷史文化的形塑。

臺灣史前動物特展（圖／新北市立十三行博物館提供）

本特展介紹考古學研究中，臺灣史前時代常見的動物，透過化石、考古遺留、動物標本以及相關器物，引導觀眾認識臺灣古代動物與人類的緊密關係。透過「動之以擒」、「動之以生」、「動之以禮」三大主題，呈現動物在人類生活中的不同角色，從狩獵行為、資源利用、神話信仰等角度，展現了各種豐富的面相。

南島之音-古代南島樂器特展

音樂是人類精神生活的必需，洗滌人心，也是文化傳承的載體，重要節慶無不以音樂慶之。樂器譜出的美麗樂章，不只代表族群的語言，也傳達人群對天、地、人的概念。

本特展分為「氣的流動」、「身的律動」及「力的震動」三大展區，展出臺灣、島嶼東南亞、大洋洲以及馬達加斯加等地的南島特色樂器，介紹豐富多元的音樂文化。展場還有趣味的多媒體互動遊戲，邀你化身南島音樂人，利用展區內的樂器組成您專屬的南島樂團，創作獨一無二的南島風格樂曲。

☆新春活動：年節主題絹印吉祥畫。初二至初五每日辦理三場，將充滿年味喜氣的圖樣親手絹印製作專屬杯墊及筆記本。

☆新春特展：南島之音-古代南島樂器特展、臺灣史前動物特展

十三行博物館初二到初五每日邀請兒童劇團、互動馬戲團等演出。（圖／新北市立十三行博物館提供）

（新北市立十三行博物館廣告）