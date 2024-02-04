位在新北市三峽區北大特區的原桌kimolo（阿美族語，圓圈、團圓之意）餐廳，一走進餐廳內，舉目所及就是繽紛多彩的整面部落選物牆，把全台各部落的工藝品全都搬上牆面，展現都市中少有的原民特色！店裡的招牌料理「蝸牛炒麵」，在當地美食社團知名度高，首先，蝸牛買回來後還要再餵食青菜，飼養一段時間，去除蝸牛的毒素後，經過多項繁瑣程序，搭配老闆高全佑特殊料理處理，才能呈現這道獨具特色的原民美食。

「美」式風味的早午晚餐店

老闆高全佑，是來自台東都蘭的阿美族人，身為旅北長大的原住民青年，退伍後一直從事著餐飲工作，擔任廚師，會開這間充滿阿美族「美」式風味的早午晚餐店，是他憑藉著小時候對部落餐桌上的記憶－新鮮原味的部落野菜、簡單調味的創意料理，想告訴自己與族人們，雖然不在家鄉生活，可是沒有忘記家在哪裡，用原味食材詮釋各個餐點，並以店內每個大圓桌象徵團圓，連結與家鄉的情感。

「左手村」老闆謝東納kui是來自屏東三地門鄉的排灣族人，年輕時獨自北上打拚，從夜市擺地攤開始，每天勤奮工作存錢，打拚近20年終於開了一間屬於自己的店，創業啟航後並非就此一帆風順，經營過程仍面臨一連串的挑戰，包括店面搬遷了3次，最終才在新北市永和區最熱鬧的一級戰區扎根落腳。

熱炒店裡的排灣好味道

Kui帶著熱情工作，每一個客人他都親自招呼與互動，第一次光顧的客人，就會以排灣族迎賓酒招待，並以排灣族傳統連杯一起同飲。店內的設計和裝潢，運用原住民族文化特色元素，呈現藝術氣息，像是天花板的茅草屋簷，讓人才踏進餐廳，一秒就有置身在部落的錯覺，沉浸在舒服與輕鬆的氛圍，享用著原住民族特色美食佳餚，總讓人難以抗拒這間特別的熱炒店。

謝東納kui是來自屏東三地門鄉的排灣族人，創業啟航後並非就此一帆風順，經營過程仍面臨一連串的挑戰。（圖／新北市原民局提供）

不但如此，老闆kui有著精湛高超的廚藝，融合現代食材及傳統原住民族飲食文化，開發多種創意料理，像是店內美味迷人的招牌鹽烤魚，每日限量，有預約才有新鮮的魚上桌，魚裹上鹽火烤後，加上檸檬片和蒜頭，魚肉鮮嫩多汁香氣十足。另一道店內人氣美食－石板鹹豬肉，具有口感與嚼勁，配上洋蔥和蒜苗，美味好吃；而排灣族樹豆排骨湯，號稱是族人的勇士湯，冷冷的天喝上一口，不僅營養價值高，也美味鮮甜。另外，店內還有情人的眼淚、部落竹筒蝦、馬告牛肉炒飯、吃不到的臭豆腐等菜色，菜單種類琳琅滿目，名稱也有看得出有特別設計，網評大力推薦是平價美食特色餐廳。

原夢創業新北原民局相挺

新北市原民局的原住民族產業精實暨創業計畫，今年已邁入第5年，陪伴原住民族人打造自己的事業，至今已培育並支持上百位想創業以及有自己事業的族人，也提供達730萬元的獎勵金，不同的產業透過結合原住民族文化與元素，在促進產業發展的同時，也創造了文化價值，讓文化底蘊充分在新北市展現。

新北市原住民族青年人口約2萬多人，事業體約有400餘家，多為經營商店、個人工作室或合作社，資本規模屬於小型、微型或微微型的產業型態，本篇介紹2間原住民特色餐廳，讓大家更認識原住民在創業之路，用美食傳遞原民文化。（新北市原民局廣告）