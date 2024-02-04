嚮往櫻花夾道盛開的美景嗎？想來體驗田間獨有的鄉土氣息嗎？想讓藝術結合生活嗎？新北三芝正是您春節出遊的最佳選擇！

櫻花季 欣賞落櫻繽紛

位於北海岸中樞的新北三芝，在每年1至3月春寒料峭、時序交替之際，青山路、大湖路、101縣道、北7鄉道與三生步道可看到不同品種櫻花盛開的景象，此時緋紅的花瓣似雪花般繽紛飛舞，為蓊鬱的山林染上幸福的色彩，整個三芝瀰漫著夢幻浪漫的氣息。

民眾來三芝賞櫻，可從淡水取道台2線公路，轉進大湖路（北7線），在過北新路（101線）後轉入青山路，然後接北11線公路到達三芝市區。沿途櫻花夾道成林，落櫻成毯，漫天紅粉櫻雨緩緩飄落，輝映出最極緻的浪漫氛圍。

融入里山倡議概念打造的「三生步道」，近年來成為國人趨之若鶩的賞櫻祕境，每年三芝區公所在這裡舉辦櫻花季活動，邀請遊客欣賞大坑溪兩岸落櫻相伴，聆聽清澈湛涼的水聲，欣賞廣闊的橫山梯田，讓身心靈從都會的繁忙中徹底解放。來這裡賞櫻時，不妨逛逛旁邊的三和社區希望市集，體驗採收白蘿蔔，與青農一同感受豐收的喜悅。

芝蘭公園 海上觀景平台

於2021年重新落成的「海上觀景平台」以海洋藍為主色，搭配波浪狀長廊平台，緩步其上，彷若踏者碎浪一步步進入海中央，被譽為是北海岸最美的伸展台。終點佇立著以戒指為意象打造出的裝置藝術－「同心」，在夕陽的照射下，映出美麗的光輝，站在平台上跳望蔚藍海洋，聽著海浪拍打的聲音，將帶給你滿滿的幸福感。

三生步道種植大量櫻花。（圖／三芝區公所提供）

興華驛站 體驗營區軍旅風貌

位於巴拉卡公路起點的三芝興華驛站，曾經是國軍閒置營區，經整建後已成為往來巴拉卡公路自行車友重要的中繼休憩站。園區內退役的空軍F5F戰機、陸軍UH1H直升機與M41D 戰車，讓來訪遊客體驗營區軍旅風貌，軍事迷千萬不可錯過。驛站二層的農業與藝術教育中心，不定期會邀請青農或藝術家策展，讓藝術融入生活之中。未來還會增加兒童遊憩設備，提供附近居民舒適的親子遊樂空間。

三芝農村文化體驗館

三芝農會一、二號倉庫最早建於日治時期大正11年，用來改善稻穀乾燥與調製品質。近年來因稻田轉作，人口老化等影響，導致稻米產量減少，倉庫因而閒置。有鑑於此，三芝區公所整合三芝區農會、在地企業與青農、藝術家，透過地方創生提案－「三芝農村文化體驗館與展示區計畫」，建置三芝梯田農業整體形象展示館，活化穀倉空間，將二號倉庫打造為整合地方社區故事、客家文化傳承、三芝歷史沿革、梯田產業介紹、青年事務聯繫與三芝旅遊地圖等多元體驗館，提供生態導覽、人文解說、農耕體驗及工作假期等功能，充分展現三芝豐富的農村、藝術與觀光資源。

展示區以三芝的農村傳承、社區發展與藝術創作劃分，遊客透過館內導覽，探尋北海福佬客文化與梯田產業，並透過藝術展覽欣賞三芝豐富自然生態所衍生的地景藝術。另外，結合在地青農與社區團體，推廣梯田環境教育活動，讓造訪的遊客深度認識人文與景觀，更能了解水梯田復舊的歷程與特色作物的深耕成果。

連假花季期間千萬不能錯過三芝，三芝區公所敬邀您一同欣賞落櫻繽紛之美，體驗藝術人文，親近田間地土，享受台北近郊的美好時光。（三芝區公所廣告）